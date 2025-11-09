Đường ray sạt lở sâu 9m, ngành đường sắt ngừng chạy 45 chuyến tàu

Thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa đã khiến nhiều đoạn đường sắt bị phá hủy, việc chạy tàu tạm thời gián đoạn.

Tính đến sáng 9/11, ngành đường sắt đã ngừng chạy 45 chuyến tàu khách Hà Nội - TPHCM và Đà Nẵng - TPHCM.

Để hành khách tiếp tục hành trình thông suốt, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải bằng đường bộ từ ga Diêu Trì đến Tuy Hoà đối với các tàu khác vẫn đang duy trì chạy. Số lượng hành khách được chuyển tải là hơn 3.500 người.

Trước đó, tại km 1136+850 đoạn đường sắt Bắc - Nam đi qua tỉnh qua tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai thuộc khu gian Phước Lãnh - Vân Canh gặp sự cố nghiêm trọng khi bị trôi nền đá với chiều sâu trung bình khoảng 9m.

Tại km 1136+850 đoạn đường sắt Bắc - Nam đi qua tỉnh qua tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai bị sạt lở sâu khoảng 9m (Ảnh: Văn Thiệu).

Ngoài ra, cây đổ nằm chắn ngang, gẫy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia dẫn đến mất liên lạc điều độ, nhiều thiết bị thông tin tín hiệu tê liệt do ngập nước.

Đến sáng 9/11, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, Nghĩa Bình và Thuận Hải đang lắp rọ đá mố cầu 2 bên và trụ giữa cầu để khắc phục đoạn nền đá đường sắt bị trôi. Các đơn vị cũng đang tiến hành đặt các đốt cống thoát nước.

Tính đến 7h ngày 9/11, ngành đường sắt đã khôi phục tạm thông tin liên lạc từ Tuy Hòa đến Diêu Trì phục vụ việc chạy tàu.

Các đơn vị đang tiếp tục khắc phục hệ thống thiết bị truyền tải tín hiệu bị hư hại do bão gây ra.

Dự kiến đến ngày 10/11, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ xử lý xong sự cố để thông tuyến đường sắt Bắc - Nam tại điểm sạt lở trên.