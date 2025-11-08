Dự kiến thời gian thông đường sắt Bắc - Nam qua Đắk Lắk sau bão Kalmaegi

Ngày 8/11, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết ngành đang huy động hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng nhiều trang thiết bị để khắc phục hậu quả vụ sạt lở đường sắt Bắc - Nam xảy ra tại xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) do mưa lũ.

Lực lượng được chia thành nhiều ca làm việc 24/24h để khắc phục hậu quả. Ngành đường sắt đặt mục tiêu hoàn thành cầu tạm và thông tuyến trong ngày 10/11, đảm bảo tàu qua điểm sạt lở với tốc độ 5km/h.

Ngành đường sắt huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị khắc phục sạt lở (Ảnh: Tín Phan).

Trong 2 ngày qua, ngành đường sắt đã tổ chức trung chuyển gần 2.400 hành khách trong 10 đoàn tàu, từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) và ngược lại.

Những người đã mua vé tàu đi qua khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão số 13 sẽ được nhân viên thông báo về tình hình đường sắt, tạo điều kiện để trả vé không mất phí. Đối với hành khách chờ trung chuyển sẽ được hỗ trợ các phần ăn miễn phí.

Trước đó, bão Kalmaegi đổ bộ vào 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk gây mưa lớn trên diện rộng tạo dòng lũ lớn đổ về hạ du.

Đường đi của lũ gây sạt lở một đoạn dài gần 100m, sâu 9m tại cung đường Phước Lãnh - Vân Canh (xã Xuân Lãnh) làm đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk tê liệt.