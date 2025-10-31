Thầy giáo bị xử phạt vì đăng tin xúc phạm hiệu trưởng lên mạng xã hội

Ngày 31/10, thông tin từ Công an xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.T. (53 tuổi, trú tại thôn 2, xã Ea Kar) - giáo viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự - số tiền 7,5 triệu đồng.

Theo đó, ông T. được xác định đã đăng tải, chia sẻ các thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nữ Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự lên mạng xã hội.

Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự nơi ông T. công tác (Ảnh: Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự).

Ông T. đã sử dụng mạng xã hội Facebook tên "HS Ngô Gia Tự", các nhóm Zalo "Tổ ngoại ngữ - Ngô Gia Tự" và "Nhóm những người mê sự thật" do ông T. tự tạo lập, đăng nhiều thông tin liên quan đến quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2024-2029.

Những nội dung mà ông T. đăng tải đều chưa được kiểm chứng, xác thực, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài xử phạt hành chính, Công an xã Ea Kar buộc ông T. gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.