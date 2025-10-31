Carlsberg Việt Nam ủng hộ 1,5 tỷ đồng hỗ trợ Huế, Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại miền Trung, khiến đời sống người dân gần như tê liệt. Tại Huế và Đà Nẵng, nhiều khu dân cư bị ngập sâu, hàng nghìn hộ gia đình phải sơ tán, trong khi các tuyến giao thông và hạ tầng thiết yếu chịu thiệt hại nặng nề.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước lũ trên sông Hương (Huế) và Vu Gia – Thu Bồn (Đà Nẵng) đã vượt báo động cấp 3, trong đó sông Thu Bồn đã vượt mức lũ lịch sử năm 1964.

Riêng đỉnh Bạch Mã (Huế) ghi nhận lượng mưa kỷ lục lên tới 1.739,6 mm trong một ngày – mức cao nhất trong lịch sử và gần bằng lượng mưa lớn nhất một ngày trên thế giới năm 1966.

Mưa lũ nhấn chìm nhiều khu vực miền Trung, để lại thiệt hại nặng nề về người và của (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước tình hình khẩn cấp, Công ty Carlsberg Việt Nam, với hơn ba thập kỷ gắn bó cùng con người và sự phát triển của Việt Nam, đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Công ty đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho thành phố Huế và 500 triệu đồng cho thành phố Đà Nẵng, nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương giúp người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa và khôi phục sinh kế.

Toàn bộ số tiền được chuyển trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại hai địa phương để kịp thời triển khai công tác cứu trợ.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định (thứ 4 từ phải qua) cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã tiếp nhận khoản hỗ trợ 1 tỷ đồng từ Carlsberg Việt Nam, nhằm chung tay sẻ chia khó khăn và giúp người dân Huế khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Ông Andrew Khan - Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam - chia sẻ: “Tại Carlsberg Việt Nam, sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc sản xuất những thức bia hảo hạng, mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần trách nhiệm và giá trị nhân văn đến với cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia là kim chỉ nam cho mọi hành động, là nền tảng cho mọi điều tốt đẹp và bền vững. Khi cộng đồng gặp khó khăn, đồng hành và chung tay hỗ trợ chính là cách chúng tôi thể hiện cam kết ấy một cách chân thành nhất”.

Lãnh đạo chính quyền thành phố Huế và Đà Nẵng bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ kịp thời và ý nghĩa của Carlsberg Việt Nam trong giai đoạn đặc biệt khó khăn của địa phương.

Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đồng hành, sẻ chia của doanh nghiệp đối với cộng đồng, nhấn mạnh khoản hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp hàng nghìn hộ dân thêm vững tin vượt qua khó khăn sau mưa lũ.

“Chúng tôi hy vọng rằng khoản đóng góp này sẽ mang lại phần nào sự an ủi và động viên cho các gia đình bị ảnh hưởng, cũng như góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong giai đoạn phục hồi. Khi cùng nhau chung sức, chúng tôi không chỉ xây lại những ngôi nhà, mà còn khơi dậy niềm hy vọng”, Andrew Khan bày tỏ.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam (thứ 3 từ trái qua) trực tiếp trao tặng khoản hỗ trợ 500 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng (đứng thứ 3 từ phải qua) (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Cam kết bền vững với cộng đồng và trách nhiệm xã hội

Hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Carlsberg Việt Nam không chỉ góp mặt với vai trò một nhà sản xuất bia, mà còn là một đối tác tin cậy, đặt trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững làm trọng tâm trong mọi hoạt động.

Cam kết ấy tiếp tục là nguồn cảm hứng để Carlsberg Việt Nam triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng dài hạn, mang đến những giá trị thiết thực và tạo dấu ấn tích cực trên hành trình phát triển cùng người dân Việt Nam.

Chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” của công ty, hiện đã bước sang năm thứ 7, vẫn đang bền bỉ mang nguồn nước sạch đến hàng nghìn hộ gia đình tại các tỉnh miền Trung, giúp cải thiện chất lượng sống cho gần 40.000 người dân, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng trước biến đổi khí hậu.

Song song đó, chương trình “Tết đủ đầy – Tết yêu thương”, được duy trì thường niên từ năm 2014, đã mang sự hỗ trợ, hơi ấm, niềm vui và tinh thần đoàn viên đến hơn 75.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về.

“Chúng tôi trân trọng niềm tin và sự đồng hành của người tiêu dùng và các cộng đồng mà Carlsberg Việt Nam có cơ hội phục vụ.

Trên hành trình phát triển tại Việt Nam, chúng tôi nỗ lực đóng góp tích cực và bền vững, không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết và cùng cộng đồng hướng tới một tương lai tươi sáng hơn”, ông Andrew Khan chia sẻ.