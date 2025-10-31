CLB Công an Hà Nội cân bằng điểm số với đội đầu bảng Ninh Bình

Ở trận đấu này, CLB Công an Hà Nội có sự điều chỉnh nhân sự khi thủ môn Vũ Thành Vinh bắt chính thay Nguyễn Filip gặp vấn đề về thể trạng. Leo Artur không có tên nhưng CLB CAHN vẫn còn rất nhiều ngôi sao như Cao Pendant Quang Vinh, Đình Bắc, Quang Hải, Phan Văn Đức, Alan.

Tình huống đi bóng của Đình Bắc (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

CLB Công an Hà Nội nhập cuộc đầy chủ động trước PVF-CAND khi dâng cao đội hình ngay từ đầu và tạo ra hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm.

Mặc dù vậy, sự chắc chắn của hàng thủ PVF-CAND cùng một chút kém may mắn khiến đội chủ nhà không thể ghi bàn trong hiệp một, dù Quang Hải và Phan Văn Đức đều có cú sút dội cột dọc khung thành đối phương.

Bước sang hiệp hai, thế bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút 76, cơ hội tốt nhất của trận đấu đã đến với CLB Công an Hà Nội khi trọng tài cho họ được hưởng một quả phạt đền sau tình huống tham khảo công nghệ VAR.

CLB Công an Hà Nội áp đảo về thế trận (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trên chấm 11m, Alan đã tung ra cú đá không thể cản phá, mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Ở những phút còn lại, PVF-CAND chơi cởi mở hơn khi họ dồn đội hình lên tấn công. Một số cơ hội được hai đội tạo ra và ở phút 90+7, Đình Tiến có pha đá bồi chính xác, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho CLB Công an Hà Nội.

Thắng lợi này giúp CLB Công an Hà Nội tiếp tục phong độ ổn định, vươn lên bằng điểm với CLB Ninh Bình (20 điểm) nhưng tạm xếp nhì bảng do kém hiệu số.

CLB Công an Hà Nội bằng điểm với đội đầu bảng Ninh Bình (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

PVF-CAND vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm cuối bảng sau vòng 9 LPBank V-League 2025-2026 và áp lực tiếp tục đè nặng lên vai HLV Thạch Bảo Khanh cùng các học trò.

Đội hình thi đấu

CLB Công an Hà Nội: Thành Vinh, Gomes, Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Minh Phúc, Đình Bắc, Mauk, Thành Long, Phan Văn Đức, Quang Hải, Alan.

Bàn thắng: Alan (76' pen), Đình Tiến (90'+7).

PVF-CAND: Sỹ Huy, Thái Quý, Eyenga, Hiểu Minh, Văn Chưởng, Anh Quân, Mpande, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Amarildo, Xuân Bắc.