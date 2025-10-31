Việt Nam sẽ có thêm tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 2404 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, bên cạnh việc điều chỉnh tên, quy mô, lộ trình đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Chính phủ bổ sung quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự kiến tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh có 4 ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Yên Tử và Hạ Long và nếu thực hiện phương án đi qua Yên Viên thì có thêm ga Yên Viên.

Nhu cầu vốn đầu tư của tuyến đường này khoảng 5,4 tỷ USD; thời gian thực hiện là trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2030.

Trước đó, VinGroup đề xuất tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh là đường sắt tốc độ cao thuộc mạng lưới đường sắt quốc gia có tốc độ thiết kế 250km/h trở lên, khai thác riêng tàu khách; khổ đường 1.435mm, điện khí hóa.

Đường sắt cao tốc trên thế giới (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Tuyến có điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội) và điểm cuối tại khu công viên rừng tỉnh Quảng Ninh (đối diện khu đô thị Vinhomes Hạ Long Xanh) với tổng chiều dài tuyến khoảng 120,9km.

Về hướng tuyến, đơn vị này đề xuất từ điểm đầu tại ga Cổ Loa, TP Hà Nội, tuyến đi theo đường nối tới sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) qua Hải Dương tới Yên Tử (Quảng Ninh). Điểm cuối là khu công viên rừng (Hạ Long, Quảng Ninh).

Vào tháng 4, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt nghiên cứu, đánh giá đề xuất của doanh nghiệp này về đầu tư tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh và khả năng kết hợp đầu tư với tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân để tận dụng tối đa công trình, hạng mục công trình đã đầu tư.

Quy hoạch của Chính phủ cũng điều chỉnh không đưa vào quy hoạch tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và chuyển thành đường sắt đô thị giao TPHCM và tỉnh Đồng Nai cập nhật vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan. Đồng thời, bổ sung tuyến đường sắt An Bình - Sài Gòn (Hòa Hưng) - Tân Kiên.

Bên cạnh đó, quy hoạch đường sắt cũng điều chỉnh quy mô, lộ trình đầu tư 2 tuyến: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, TPHCM - Lộc Ninh; điều chỉnh lộ trình đầu tư 3 tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, Tháp Chàm - Đà Lạt.

Điều chỉnh phạm vi, quy mô 7 tuyến: Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, vành đai phía đông Hà Nội, Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng, Vũng Áng - Mụ Giạ Biên Hòa - Vũng Tàu, TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau, Đà Nẵng - Kon Tum - Gia Lai - Đắk Lắk - Đắk Nông - Bình Phước.