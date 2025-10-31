Đại biểu Quốc hội hiến kế “đỗ xe trước cửa nhà dân mà không gây tranh cãi”

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự là một trong những nội dung các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ trong phiên làm việc chiều 31/10.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) trong phần phát biểu của mình tiếp tục góp ý nhiều nội dung liên quan Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đây cũng chính là những nội dung ông Cảnh đã theo đuổi và đề xuất nhiều lần trong các phiên thảo luận ở Quốc hội, sau khi nghiên cứu nhiều giải pháp cũng như kinh nghiệm các nước.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Ảnh: Hồng Phong).

Về việc đỗ xe trước nhà dân, vị đại biểu nêu thực tế trong thời gian dài thường xảy ra tình trạng tranh chấp. Thậm chí, nhiều trường hợp phương tiện bị làm bẩn, bị phá hỏng, lái xe và chủ nhà có mâu thuẫn, va chạm.

Về nguyên tắc, ông Cảnh cho rằng người dân có quyền yêu cầu khoảng trống trước nhà để đi lại thuận tiện, và người lái xe cũng có quyền đỗ xe ở những nơi không bị cấm. Vì vậy hai quyền này cần được làm rõ trong luật.

Đại biểu tỉnh Gia Lai đề nghị bổ sung một nội dung cấm vào khoản 21, điều 9 là: cấm “làm hư hại phương tiện dừng, đỗ đúng nơi được phép”. Bên cạnh đó cần bổ sung một nội dung vào điểm k, khoản 4, điều 18 là không “cản trở phương tiện người dân ra, vào nơi ở”.

“Cơ quan Nhà nước cần tổ chức việc đỗ xe để 2 quyền này không bị xung đột, xử lý hài hòa quyền lợi của người dân và chủ phương tiện”, theo ông Cảnh.

Đại biểu nêu thực tế việc ô tô đậu nối đuôi trước nhà dân gây khó khăn trong đi lại và kinh doanh của người dân.

Vì vậy, ông cũng nêu kiến nghị cụ thể về việc đỗ xe trước nhà dân ở những đoạn đường không cấm đỗ.

Phương án đỗ xe được đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất (Ảnh: Hồng Phong).

Cụ thể, với khu vực có vỉa hè hẹp thì ô tô đậu giữa 2 nhà, để trống lối đi lên vỉa hè giữa các ô tô. Trường hợp không đủ khoảng trống thì bố trí đậu ô tô giữa 2 nhà kế tiếp.

Đối với khu vực có vỉa hè rộng đủ không gian để xe máy và lối đi cho người đi bộ thì ô tô đậu liên tục, các lối lên, xuống vỉa hè cách nhau tối đa 20m.

Trước thực tế có những phương tiện đỗ xe trước cửa nhà dân cả ngày, ông Cảnh đề nghị hướng dẫn tổ chức đỗ xe trước nhà dân theo hướng giới hạn thời gian. Ví dụ, đỗ xe với mục đích ăn sáng sẽ được đỗ trong khoảng 30 phút. Sau khoảng 2 tiếng thì thu phí.

Cũng theo ông Cảnh, các địa phương cần quy hoạch khu vực đỗ xe công cộng có xe trung chuyển để vừa tạo không gian lưu thông, thuận tiện cho cả người lái xe và người dân.

Góp ý thêm về vấn đề liên quan biển hướng dẫn vào cao tốc, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng biển này chưa rõ gây khó khăn cho người lái xe khi muốn vào cao tốc, nhiều trường hợp đi nhầm hướng phải đi khoảng 40km để quay lại.

Ông đề nghị biển báo vào cao tốc sẽ có thông tin hướng đi và tên địa phương quen thuộc, giúp người lái xe chọn đúng hướng cao tốc để nhập vào.