“Khát” nhân lực, Hàn Quốc triển khai hàng loạt học bổng đến du học sinh

Ngày 31/10, Trung tâm phát triển giáo dục - đào tạo phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hội thảo “Du học Hàn Quốc - Cơ hội học tập và việc làm trong kỷ nguyên số”.

Tại hội thảo, ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm phát triển giáo dục - đào tạo phía Nam, cho hay hiện có khoảng 350.000 người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm phát triển giáo dục - đào tạo phía Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Nền kinh tế Hàn Quốc rất phát triển nhưng đang thiếu hụt hàng trăm nghìn lao động chất lượng cao trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, y tế, điều dưỡng, sản xuất thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, tự động hoá... Trong khi đó Việt Nam là quốc gia có nguồn lao động dồi dào, trẻ, chăm chỉ, có ý chí vượt khó và ngày càng được đào tạo chuyên môn cao, kỹ năng làm việc tốt, sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động toàn cầu”, ông Lê Thắng Lợi nói.

Ông cho rằng Hàn Quốc không chỉ là điểm đến đáp ứng cung cầu của thị trường lao động việc làm mà còn là nơi để các bạn trẻ Việt Nam được tu nghiệp, khẳng định giá trị trên bản đồ lao động quốc tế và góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước.

“Vì vậy, chúng tôi hy vọng những chia sẻ trong hội thảo hôm nay sẽ góp phần giải quyết bài toán cung - cầu về nguồn nhân lực cho cả Việt Nam và Hàn quốc”, Giám đốc Trung tâm phát triển giáo dục - đào tạo phía Nam chia sẻ.

Ông Kim Sang Hyeon, đại diện tổ chức giáo dục tại Hàn Quốc Vision Academy, cho hay các báo cáo đã chỉ ra rằng đến năm 2030, cứ 5 người Hàn Quốc thì có 2 người trên 65 tuổi. Dự kiến vào năm 2035, quốc gia này sẽ thiếu hụt 12.000 điều dưỡng viên.

Trước bối cảnh đó, từ năm 2025, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai chính sách quốc gia về đào tạo và việc làm ngành “điều dưỡng quốc tế hoá”, với sự phối hợp của 3 bộ, ngành. Trong đó, Bộ Tư pháp nước này đã cho phép người nước ngoài chuyển đổi visa du học D2-1, D2-2 sang visa việc làm E7-2 ngay sau khi tốt nghiệp và có chứng chỉ ngành điều dưỡng.

“Đây là bước ngoặt lớn trong cơ hội định cư và nghề nghiệp cho du học sinh, lao động nước ngoài" ông nhấn mạnh.

Các chuyên gia giải đáp câu hỏi của học sinh, người lao động tại hội thảo (Ảnh: Nguyễn Vy).

Bộ Giáo Dục Hàn Quốc cũng đã chỉ định 24 trường cao đẳng - đại học triển khai đào tạo chuyên sâu ngành điều dưỡng cho sinh viên quốc tế. Bên cạnh đó, Bộ Y tế - Phúc lợi đã ban hành chính sách tuyển dụng, phúc lợi và hỗ trợ việc làm cho điều dưỡng viên người nước ngoài.

Ông Kim Dong Young, đại diện trường Đại học công nghệ Hàn Quốc (TUK), cho hay Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng đang triển khai dự án cấp học bổng và chương trình vừa học vừa làm dành cho du học sinh Việt Nam. Đây là một trong những chính sách của Chính phủ nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động tại nước này.

“Là một trong những cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục ủy thác, TUK đang tuyển sinh du học sinh cho các ngành thiết kế hệ thống (cơ khí), dữ liệu và sản xuất nội dung, vận hành theo hình thức “làm việc sớm” của Chính phủ. Với thời gian đào tạo 3,5 năm, du học sinh sẽ vừa được học, vừa được thực tập”, ông chia sẻ.

Du học sinh còn có thể nhận học bổng sinh hoạt phí 2 triệu won (tương đương với hơn 36 triệu đồng) từ Bộ Giáo dục cho năm học chuyên ngành đầu tiên; học bổng học phí chuyên ngành 40-100%; học bổng thành tích 30-70%. Sau khi tốt nghiệp, du học sinh sẽ được kết nối với hơn 5.000 doanh nghiệp tại Hàn Quốc, Việt Nam và có mức lương từ 65 triệu đồng/tháng.

“Đối với khoa quốc tế bao gồm các chuyên ngành như ngôn ngữ Hàn Quốc, quản trị kinh doanh quốc tế, digital marketing (tiếp thị số) kéo dài 4 năm, du học sinh sẽ chỉ học 2 ngày/tuần tại trường, thời gian còn lại được đi làm thêm”, ông cho biết.