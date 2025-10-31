Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn Papua New Guinea John Rosso (Ảnh: TTXVN phát).

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 31/10, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Nhật Bản và New Zealand; Trưởng đoàn Papua New Guinea, Peru và Trưởng đoàn Hong Kong (Trung Quốc).

Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt, nhất là phát triển kinh tế - xã hội và các cải cách, đổi mới thời gian qua.

Các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thuộc lợi thế, nhu cầu mỗi bên như kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hợp tác để ứng phó với các vấn đề chung như biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, an ninh lương thực, an ninh mạng.

Nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng, trong đó có Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và APEC, các nhà lãnh đạo cho rằng các bên cần tìm kiếm các giải pháp cân bằng, bền vững nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, cùng nhau ứng phó với các thách thức chung cũng như đóng góp cho môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC chúc mừng Việt Nam được tín nhiệm làm chủ nhà APEC lần thứ ba vào năm 2027, khẳng định sẽ ủng hộ tích cực và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức thành công năm APEC 2027.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới bà Takaichi Sanae được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản; tin tưởng, với kinh nghiệm phong phú, Thủ tướng Takaichi Sanae sẽ lãnh đạo Nhật Bản đạt nhiều thành tựu mới.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ cảm ơn về lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước và lãnh đạo cấp cao Việt Nam, khẳng định Nhật Bản tiếp tục coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu; chúc mừng những thành tựu phát triển và cải cách, đổi mới của Việt Nam thời gian gần đây và hứa sẽ thu xếp thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia ngày càng phát triển gắn bó, mạnh mẽ và thực chất.

Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, trong đó có chuỗi sự kiện cấp cao ASEAN 47 thành công, qua đó thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cả 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế - thương mại và văn hóa - xã hội cũng như phát huy vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cảm ơn, chia sẻ các ý kiến của Chủ tịch nước, khẳng định Malaysia xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, tiếp tục dành ưu tiên cao cho phát triển quan hệ với Việt Nam.

Trao đổi với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước phát triển ngày càng phát triển tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng New Zealand.

Thủ tướng New Zealand chúc mừng Việt Nam đạt thành tích tăng trưởng kinh tế rất ấn tượng, nằm trong nhóm những nước tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong năm 2025; bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong năm 2026 khi Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để đẩy mạnh liên kết giữa CPTPP với các đối tác.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn Papua New Guinea John Rosso, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với Papua New Guinea và sẵn sàng làm cầu nối giữa ASEAN với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương và Diễn đàn Quốc đảo Thái Bình Dương (PIF).

Về phần mình, Phó Thủ tướng Papua New Guinea bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư và thông qua Việt Nam để thúc đẩy hợp tác với ASEAN.

Trao đổi với Trưởng đoàn Peru, Bộ trưởng Ngoại thương và Du lịch Peru Teresa Stella Mera Gomez, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Peru.

Trưởng đoàn Peru bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, nhất là sau chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Peru năm 2024. Đánh giá cao dự án đầu tư Bitel của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), Bộ trưởng Teresa mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào Peru và cam kết sẽ tiếp tục tạo thuận lợi để Bitel hoạt động ngày càng hiệu quả tại Peru.

Tại cuộc gặp với Trưởng đoàn Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu, hai bên đánh giá cao tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) thời gian qua.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đạt được trong kết quả chuyến thăm chính thức của ông Lý Gia Siêu đến Việt Nam (tháng 7/2024) và đề nghị bạn cử đoàn sang Việt Nam trao đổi hợp tác về phát triển trung tâm tài chính.

Trưởng đoàn Lý Gia Siêu chia sẻ các ý kiến của Chủ tịch nước, tin tưởng quan hệ hai bên thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển thực chất hơn nữa, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và du lịch; bày tỏ sẵn sàng đón đoàn Việt Nam sang học tập và trao đổi kinh nghiệm cũng như cử đoàn sang Việt Nam hỗ trợ chuẩn bị cho việc xây dựng các trung tâm tài chính.

Tối cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng các nhà lãnh đạo APEC tham dự Hội nghị.