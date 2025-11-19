Hà Nội rét 13 độ C, khách du lịch nước ngoài đổ xô đi mua áo ấm

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm mạnh. Từ mức 20-21°C vào buổi sáng, đến tối nền nhiệt đã hạ xuống chỉ còn 13-15°C kèm theo mưa phùn mang đến cảm giác rét buốt rõ rệt.

Người dân khi ra đường đều khoác thêm áo ấm, quàng khăn kín mít để chống lại cái rét càng rõ hơn theo từng giờ.

Với nhiều du khách nước ngoài, sự chuyển lạnh đột ngột của thời tiết Hà Nội khiến họ không kịp chuẩn bị trang phục phù hợp, có phần bối rối trước cái rét đặc trưng của miền Bắc những ngày cuối năm.

Nhiều người vì không kịp chuẩn bị đã phải mặc tạm những chiếc áo mưa mỏng để tránh mưa nhỏ, chắn gió, tránh rét khi di chuyển ngoài đường.

Các con phố Hàng Ngang, Hàng Đào với dày đặc cửa hàng quần áo mùa đông trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, thu hút rất nhiều du khách nước ngoài ghé vào tìm mua áo ấm để ứng phó với cái rét đột ngột của Hà Nội.

Thời tiết lạnh cũng trở thành điều kiện lý tưởng để người dân và du khách tìm đến những hàng quán ven đường bán các món nóng hổi như ngô nướng, khoai nướng hay một cốc trà nóng, vừa sưởi ấm cơ thể vừa cảm nhận trọn vẹn không khí mùa đông Hà Nội.

Tay cầm bắp ngô nướng và cốc trà nóng, anh Đặng Hùng (một khách du lịch) cho biết, những năm trước anh cũng hay tìm đến những quán ăn ven đường để tận hưởng trọn vẹn cái lạnh đặc trưng của mùa đông Hà Nội.

Đến khoảng 22h, nhiệt độ giảm xuống còn 13 độ C, mưa chưa dứt khiến nhiệt độ cảm nhận ngoài trời còn thấp hơn nữa. Cái rét buốt bắt đầu ngấm rõ, khiến bất kỳ ai bước ra đường cũng cảm nhận được độ tê cóng của đôi bàn tay.

Dưới tiết trời 13 độ C, người lao động ở nhiều ngành nghề vẫn cần mẫn mưu sinh trên khắp phố phường Hà Nội, bất chấp giá rét len lỏi từng con đường, ngõ phố.

Vào khung giờ giữa đêm tới sáng sớm, chợ Long Biên nhộn nhịp với những chuyến xe hoa quả tấp nập qua lại. Ngoài trời rét mướt, người lao động vẫn cần mẫn bốc xếp, di chuyển hàng hóa để mưu sinh.