Người Hà Nội khoác áo ấm trong ngày gió lạnh tràn về

Gió mùa Đông Bắc tràn về từ đêm 21/10, mang theo không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm xuống chỉ còn khoảng 19-20 độ C. Đến sáng 22/10, gió vẫn thổi mạnh, đánh dấu đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh này đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ (Ảnh: Thành Đông).

Nhiều người ra đường đã khoác thêm áo ấm, quàng khăn, thậm chí khoác cả áo mưa để đối phó với những cơn gió lạnh đầu mùa (Ảnh: Mạnh Quân).

6h sáng, người dân cảm nhận rõ hơi lạnh khi di chuyển qua cầu Long Biên (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù tiết trời se lạnh, nhiều người vẫn không bỏ buổi bơi sáng quen thuộc trên sông Hồng, đoạn dưới chân cầu Long Biên (Ảnh: Mạnh Quân).

Người dân khoác áo dài tay, thong dong tản bộ, đạp xe, tập thể dục quanh bờ hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Mạnh Quân).

Với nhiều người dân Hà Nội, thói quen tập thể dục buổi sáng, tản bộ không thay đổi dù trời nóng hay lạnh, có mưa nhẹ hay gió rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Tiết trời se lạnh đầu mùa mang đến cho Hà Nội buổi sáng trong lành và dễ chịu hơn. Sau nhiều ngày oi nóng, cảm giác mát lạnh của gió thu khiến phố phường trở nên yên bình, người ra đường cũng thong thả hơn (Ảnh: Hải Long).

Những món ăn quen thuộc như phở nóng, bánh chưng rán... hay là cốc trà nóng trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người để xua tan cái lạnh đầu mùa (Ảnh: Mạnh Quân).

Những người đàn ông trung tuổi quây quần trò chuyện bên hàng trà nóng sau khi tản bộ, đạp xe buổi sớm (Ảnh: Thành Đông).