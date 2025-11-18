Người đi đường vất vả di chuyển trong ngày mưa rét ở Hà Nội

Sáng 18/11, khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc kéo theo những cơn mưa nhỏ ở khu vực Hà Nội. Theo dự báo, nền nhiệt sẽ còn giảm mạnh hơn vào chiều và tối nay.

Ghi nhận trong buổi sáng sớm, mưa lạnh cùng nền nhiệt giảm khiến khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm vắng vẻ hơn hẳn. Trên những lối dạo quen thuộc, chỉ còn lác đác vài người khoác áo mưa đạp xe, cầm ô chạy bộ giữa tiết trời se lạnh.

Từng dòng xe lặng lẽ trôi trong sắc áo mưa đủ màu phủ ngoài lớp áo rét bên trong, báo hiệu mùa đông đã đến.

Mưa rả rích đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

7h sáng, các tuyến đường, phố như Kim Mã, Đào Tấn, Lê Văn Lương, Láng... ken đặc phương tiện, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một trong mưa, việc di chuyển vô cùng khó khăn.

Khu vực cầu vượt Lê Văn Lương ùn tắc nghiêm trọng cả cầu trên cao lẫn đường phía dưới, khiến nhiều người dân mệt mỏi và chán nản khi di chuyển.

Mưa đúng giờ cao điểm khiến các tuyến phố đông nghịt phương tiện, dòng xe nhích từng mét.

Trước tình trạng ùn tắc kéo dài dưới lòng đường, nhiều phương tiện tìm cách di chuyển lên vỉa hè, len lỏi giữa người đi bộ khiến không khí giao thông thêm hỗn loạn.

Đến 7h30, tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng ùn tắc nghiêm trọng cả hai hướng.

Phố Giảng Võ cũng không tránh khỏi cảnh ùn tắc trong giờ cao điểm. Dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp. Nhiều người điều khiển xe máy tràn vào làn đường dành riêng cho BRT.

Ga Cát Linh trở nên đông đúc hơn hẳn khi nhiều người dân lựa chọn tàu điện trên cao để di chuyển nhanh, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài trên các tuyến phố xung quanh.

Theo dự báo, đợt không khí lạnh mạnh lần này khiến khu vực Hà Nội trời chuyển rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.