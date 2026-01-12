Rác ngập ngụa, hôi thối trên nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa

Ngày 12/1, tại nhiều tuyến phố thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, rác thải sinh hoạt tồn đọng với khối lượng lớn nhưng chưa được thu gom kịp thời.

Dọc các khu dân cư, rác thải chất thành từng đống trên vỉa hè, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Rác thải chất thành từng đống trên vỉa hè ở phường Hạc Thành (Ảnh: Hoàng Dương).

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Thanh Hóa xác nhận trong những ngày qua, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn bị ùn ứ, chất đầy tại nhiều tuyến đường.

Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân là do người dân sinh sống gần bãi rác Đông Nam (phường Đông Quang) phản ứng trước tình trạng ô nhiễm kéo dài tại bãi rác. Người dân đã tập trung chặn không cho xe chở rác ra vào, khiến rác thải tại các khu dân cư bị dồn ứ.

Một lượng lớn rác thải ùn ứ trên đường (Ảnh: Hoàng Dương).

“Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sớm thông xe để xử lý tình trạng rác thải bị ùn ứ”, lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Thanh Hóa nói.

Trước đó, vào tháng 5/2025, người dân sinh sống gần khu vực bãi rác Đông Nam cũng từng tập trung chặn các xe chở rác. Sự việc khiến rác thải ùn ứ, chất thành từng đống trên nhiều tuyến phố thuộc phường Hạc Thành.