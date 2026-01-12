Quan chức ngoại giao Nga tử vong trong đại sứ quán ở Síp

Đại sứ quán Nga tại Nicosia, Síp (Ảnh: Moscow Times).

Một nguồn tin cảnh sát nói với hãng tin AFP hôm 12/1 rằng, một quan chức cấp cao của Nga được phát hiện đã tử vong tại đại sứ quán nước này ở Síp, và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân là bất thường và "có thể là tự sát".

Truyền thông địa phương đưa tin thi thể người đàn ông được phát hiện bên trong văn phòng của ông vào ngày 8/1 và cảnh sát đã được gọi đến đại sứ quán, nhưng các sĩ quan không được phép vào tòa nhà để điều tra.

Thay vào đó, thi thể đã được bàn giao cho cảnh sát tại khu vực sân của đại sứ quán.

Theo báo Phileleftheros, thông tin duy nhất được cung cấp cho cảnh sát đảo Síp là công dân Nga này đã tự sát và có để lại một bức thư.

Tuy nhiên, tờ báo cho biết bức thư này đã không được chuyển cho phía nhà chức trách đảo Síp vì đại sứ quán đã gửi thư về Moscow.

Phileleftheros cũng cho biết giới chức đảo Síp “dường như được thông báo về vụ việc sau vài giờ”.

Theo các nguồn tin, Bộ Ngoại giao đảo Síp đang theo dõi vụ việc này.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại đảo Síp cho biết một nhà ngoại giao của họ đã qua đời vào tuần trước, trong bối cảnh truyền thông địa phương đưa tin nguyên nhân cái chết có thể là tự sát.

Trong một tuyên bố, đại sứ quán cho biết nhà ngoại giao có tên viết tắt là A.V. Panov đã qua đời vào ngày 8/1, mô tả cái chết của ông là một “bi kịch cá nhân sâu sắc đối với gia đình và những người thân”.

Cơ quan đại diện ngoại giao Nga không tiết lộ nguyên nhân cái chết của ông Panov, nhưng xác nhận đang tiến hành các thủ tục để đưa thi thể ông về Nga.

Cái chết của nhà ngoại giao Nga xảy ra chỉ một ngày sau khi doanh nhân Nga Vladislav Baumgertner, cựu giám đốc điều hành của công ty phân bón Uralkali, được báo cáo là mất tích tại đảo Síp.

Giới chức địa phương cùng các tình nguyện viên đã phát động tìm kiếm ông Baumgertner vào ngày 11/1. Hiện chưa rõ liệu có mối liên hệ nào giữa cái chết của ông Panov và sự mất tích của ông Baumgertner hay không.

Cảnh sát cho biết chưa có dấu hiệu nào cho thấy hành vi phạm pháp liên quan đến sự mất tích của ông Baumgertner. Bộ Ngoại giao đảo Síp đang theo dõi vụ việc này.