Giải pháp để bộ máy xã, phường gọn và mạnh: Những sổ đỏ "ra đời" từ cấp xã

Hướng tới nền hành chính phục vụ hiện đại, minh bạch

Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động quản lý nhà nước tại Hải Phòng từ thành phố đến cơ sở đã dần đi vào nền nếp. An ninh trật tự được bảo đảm, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, còn hệ thống văn bản phân cấp, phân quyền ban hành kịp thời, giúp các địa phương chủ động hơn trong điều hành.

Báo cáo nêu rõ, các thủ tục hành chính từ thành phố đến cơ sở được chuẩn hóa, thời gian giải quyết hồ sơ rút ngắn, dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh cùng hạ tầng số triển khai đồng bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực được bổ sung, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ ngày 1/7 đến 30/9, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố đã giao 6.084 nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương; trong đó có 4.678 nhiệm vụ đã hoàn thành, 1.331 nhiệm vụ đang thực hiện và 75 nhiệm vụ quá hạn. Thành phố cũng đã kiểm tra tại 68 xã, phường, đặc khu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn xử lý vướng mắc tại cơ sở.

Theo báo cáo đánh giá, các cấp chính quyền đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng – an ninh. Thành phố cũng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trung tâm chính trị - hành chính TP Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận và đánh giá cao kết quả bước đầu của mô hình, nhấn mạnh 3 điểm sáng: bộ máy, nhân sự cơ bản ổn định; thực hiện tốt chính sách với cán bộ nghỉ trước tuổi; và chính quyền 2 cấp thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố, đặc biệt là sự sâu sát, quyết liệt của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch trong việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Nhờ đó, kinh tế - xã hội quý III của thành phố có nhiều điểm sáng, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như nhân lực cấp xã còn thiếu, cơ sở vật chất hành chính công chưa đáp ứng, thủ tục hành chính một số nơi còn chậm; chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu chưa đồng bộ. Ông nhấn mạnh, cấp xã không chỉ là “cấp hành chính sự vụ” mà phải trở thành “cấp kiến tạo phát triển địa phương”, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Châu yêu cầu các sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cơ sở theo phương châm “thành phố phục vụ xã - phường, xã - phường phục vụ nhân dân”; đồng thời đẩy nhanh cải tạo trụ sở, bổ sung trang thiết bị, bố trí đủ cán bộ chuyên môn, nhất là lĩnh vực đất đai, tài chính, quy hoạch, công nghệ thông tin, giáo dục và y tế.

Bí thư Thành ủy đề nghị sớm ban hành quy định về phân cấp, cơ chế tài chính và thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá cán bộ bằng dữ liệu và KPI, hướng tới nền hành chính phục vụ hiện đại, minh bạch.

Chuyển đổi số được Hải Phòng xác định là giải pháp then chốt trong xây dựng chính quyền hiện đại, tinh gọn và phục vụ. Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nhiều lĩnh vực của thành phố đã đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên 90%.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã An Khánh (Ảnh: Trung Kiên).

Đến nay, Hải Phòng đã cung cấp 1.860 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 100% thủ tục liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến. Thành phố cũng đẩy mạnh thanh toán điện tử, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số, cấp chữ ký số cá nhân cho cán bộ, triển khai cơ sở dữ liệu dùng chung, đồng thời đào tạo kỹ năng số cho công chức và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Mục tiêu là giảm tải cho đội ngũ cán bộ, nhất là tại các phường đông dân cư, nơi khối lượng công việc tăng mạnh sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, tinh thần cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy lần này nhằm hiện đại hóa nền hành chính theo hướng phục vụ, kiến tạo, đúng như lời Tổng Bí thư Tô Lâm: “Phấn đấu 30% là quản lý, còn 70% là kiến tạo và phục vụ”.

Thành ủy và UBND thành phố đã quán triệt sâu sắc tinh thần này đến từng cấp, từng ngành. Chính quyền không chỉ quản lý mà phải phục vụ và kiến tạo, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Các Trung tâm Phục vụ hành chính công vận hành theo khẩu hiệu “Hành chính phục vụ” với nguyên tắc “Lấy sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ”.

Ông Hùng nhấn mạnh, Hải Phòng kiên trì cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, theo phương châm “Lấy cải cách làm dẫn dắt - Lấy công nghệ làm giải pháp thúc đẩy - Lấy con người làm trung tâm phục vụ”. Thành phố cũng điều động cán bộ phù hợp chuyên môn về cơ sở, tăng hiệu quả giải quyết công việc, hướng tới nền hành chính kiến tạo, phục vụ, đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Thời gian làm sổ đỏ tại cấp xã, phường được rút ngắn

Gần 4 tháng sau ngày mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, có nhiều nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho cấp xã, trong đó có nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu cho người dân.

Tại TP Hải Phòng, ông Mạc Văn Bản (68 tuổi, thôn Lưu Hạ, phường Kinh Môn) là một trong những người đầu tiên nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) do phường cấp.

Cầm trên tay cuốn sổ đỏ mới, ông Bản xúc động nói: “Thủ tục lần này rất nhanh gọn, cán bộ hướng dẫn tận tình, dễ hiểu. Từ lúc nộp hồ sơ đến khi nhận sổ đều thuận lợi, người dân chúng tôi rất phấn khởi với cách làm mới của thành phố”.

Anh Tư nhận cuốn sổ đỏ từ cán bộ phường Kinh Môn, Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cùng chung niềm vui, anh Tô Văn Tư (42 tuổi, cùng phường) sau khi nhận được cuốn sổ đỏ từ cán bộ phường Kinh Môn đã chia sẻ, việc được nhận sổ đỏ sớm giúp gia đình anh yên tâm về quyền sử dụng đất, không còn phải chờ đợi nhiều tháng như trước.

“Mọi thủ tục ở phường Kinh Môn diễn ra nhanh chóng, rõ ràng, không gặp khó khăn gì. Tôi rất tin tưởng vào cách làm của chính quyền địa phương”, anh nói.

Theo bà Nguyễn Thị Liên, Phó trưởng Phòng Kinh tế UBND phường Kinh Môn, trước đây hồ sơ xin cấp sổ đỏ phải qua nhiều khâu thẩm định từ xã lên huyện, thành phố. Đến nay từ ngày 1/7, cấp xã, phường được ủy quyền thực hiện toàn bộ quy trình, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức, giảm áp lực cho cấp trên.

Tại xã Tứ Kỳ (Hải Phòng), sau khi cơ chế mới được áp dụng, đã có 7 hộ dân được cấp sổ đỏ lần đầu, 2 trường hợp khác đang hoàn thiện hồ sơ. Cầm cuốn sổ đỏ vừa được cán bộ xã trao tận nơi, bà Nguyễn Thị Bộ (76 tuổi, thôn Nhũ Tỉnh) xúc động nói: “Cả đời tôi mong có được cuốn sổ đỏ để yên tâm về mảnh đất của gia đình. Nay được nhận tận tay, tôi thấy rất hạnh phúc, yên lòng giao lại cho con cháu sau này”.

Cán bộ xã Tứ Kỳ đến trao tận tay cuốn sổ đỏ cho bà Bộ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Hoàng Tuấn Nhã, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Tứ Kỳ, cho biết thời gian giải quyết hồ sơ từ khi tiếp nhận đến trả kết quả, không tính thời gian nộp thuế, chỉ còn khoảng 10 ngày – rút ngắn một nửa so với trước. Dù khối lượng công việc tăng, cán bộ xã vẫn nỗ lực hoàn thiện từng hồ sơ, nhất là những trường hợp phải tra cứu bản đồ địa chính qua nhiều thời kỳ, đối chiếu hiện trạng và xác minh cụ thể từng thửa đất.

Tại phường Thạch Khôi, ông Nguyễn Cường, Phó trưởng Phòng Kinh tế, thông tin từ 1/7 đến nay, phường đã cấp sổ đỏ lần đầu cho 6 hộ dân. Thời gian xử lý hồ sơ trước kia là 20 ngày thậm chí lâu hơn, nay rút ngắn còn 10 ngày, giúp người dân sớm ổn định, yên tâm sinh sống và sử dụng đất lâu dài.

Chính quyền hai cấp ở Hải Phòng đang dần phát huy hiệu quả khi các thủ tục hành chính được rút gọn, giải quyết ngay tại cơ sở. Những cuốn sổ đỏ “ra đời” từ cấp xã, phường mới là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong cách phục vụ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Vận hành ổn định mô hình chính quyền hai cấp, cần tiếp tục hoàn thiện

Theo bà Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng (Bộ Nội vụ) - người được tăng cường về Hải Phòng để hỗ trợ triển khai mô hình, “mọi vấn đề liên quan đến người dân cơ bản đều được giải quyết kịp thời, bộ máy mới vận hành trơn tru”.

Bà Hải Anh cho biết, Thành ủy và UBND TP Hải Phòng chỉ đạo sát sao, định kỳ đánh giá, báo cáo hàng tháng về tiến độ thực hiện mô hình. Các chỉ số cải cách hành chính được thành phố ban hành và theo dõi chặt chẽ, giúp kịp thời điều chỉnh khi phát sinh bất cập.

Hải Phòng cũng chú trọng củng cố cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hành chính công. Thành phố rà soát, bố trí ngân sách để cải tạo trụ sở, nâng cấp máy móc, xây dựng trung tâm phục vụ hành chính công hiện đại. Các sở, ngành đều chủ động phối hợp, đảm bảo mô hình mới vận hành đồng bộ, theo bà Hải Anh.

Về nhân sự, Thành ủy và UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch điều động, biệt phái cán bộ, công chức từ cấp thành phố xuống cơ sở để hỗ trợ các xã, phường còn thiếu nhân lực. Nhờ đó, phần lớn đội ngũ lãnh đạo ở xã, phường hiện nay là những người từng làm quản lý ở cấp huyện, có kinh nghiệm trong điều hành.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới Lương Thị Hải Anh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tuy nhiên, bà Hải Anh thẳng thắn nhìn nhận, giai đoạn đầu triển khai, bộ máy mới không tránh khỏi lúng túng. Do sự hợp nhất nhiệm vụ giữa cấp huyện và xã, một số công chức chưa nắm bắt kịp thời chức năng, nhiệm vụ mới.

“Trước đây, cấp huyện ban hành kế hoạch, hướng dẫn cấp xã thực hiện; nay hai nhiệm vụ gộp lại, trong khi cán bộ chưa được đào tạo theo mô hình mới nên khó tránh khỏi bỡ ngỡ”, bà nói.

Sau khi đi thực tế tại gần 30 xã, phường, bà Hải Anh ghi nhận tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở ở Hải Phòng rất tốt, cầu thị và gần dân. Nhiều địa phương chủ động đổi mới cách làm, triển khai các phong trào hướng tới phục vụ người dân tốt hơn như “Thứ bảy thân thiện” ở quận Ngô Quyền, hay “Tiến Minh ngày mới” ở các phường, xã khác.

Một số địa bàn còn sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thông tin, lập fanpage, nhóm Zalo để tương tác với người dân; huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số. Nhiều trung tâm hành chính công bố trí lãnh đạo xã, phường ngồi làm việc trực tiếp tại quầy để giải quyết thủ tục nhanh chóng.

Đánh giá về khả năng đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới khi hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng sôi động, bà Hải Anh cho rằng Hải Phòng cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn. “Thành phố nên hoàn thiện cơ chế chủ trì - phối hợp giữa các phòng, ban; xác định rõ người chịu trách nhiệm chính để đảm bảo bao quát nhiệm vụ quản lý nhà nước”, bà đề xuất.

Theo bà, ngoài việc kiện toàn tổ chức, Hải Phòng cần xây dựng vị trí việc làm theo hướng một người làm được nhiều việc, nhưng vẫn có phân công chủ trì và phối hợp rõ ràng. Thành phố đã triển khai bước đầu các vị trí việc làm tạm thời, song cần tiếp tục rà soát để đảm bảo bao trùm tất cả lĩnh vực.

Bà Hải Anh cũng cho rằng đội ngũ công chức cấp xã cần thay đổi phương pháp làm việc để phù hợp mô hình mới. “Không thể vận hành mô hình chính quyền hai cấp mà vẫn giữ phong cách làm việc cũ. Cán bộ phải được đào tạo theo hướng “cầm tay chỉ việc”, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, bà nói.

Đặc biệt, bà Hải Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của đào tạo, bồi dưỡng. Công chức xã cần được trang bị kiến thức về các nhiệm vụ mà trước đây cấp huyện đảm nhận, trong khi công chức từng ở huyện phải được rèn luyện thêm kỹ năng thực thi ở cơ sở. Việc này giúp họ phối hợp hiệu quả, không chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, để tăng hiệu quả quản lý nhà nước, bà Hải Anh đề xuất Hải Phòng đẩy mạnh cơ chế phối hợp liên ngành. Một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, môi trường hay thẩm định dự án cần sự tham gia của các hội đồng, tổ chuyên môn, hoặc mời chuyên gia hỗ trợ. “Một công chức khó bao quát hết mọi lĩnh vực, do đó cần cơ chế phối hợp, tư vấn để đảm bảo chất lượng và khách quan trong quá trình quản lý”, bà nói.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Kinh Môn, Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bà Hải Anh cũng đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Hải Phòng trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. “Bộ máy mới đã phát huy hiệu quả, nhưng vẫn cần thời gian và sự hỗ trợ để hoàn thiện hơn, đặc biệt trong công tác nhân sự, bồi dưỡng và cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành”, bà nhận xét.

Theo bà, những kết quả đạt được của Hải Phòng là cơ sở quan trọng để nhân rộng mô hình, đồng thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp với đặc thù từng địa phương. “Điều quan trọng nhất là phải lấy người dân làm trung tâm, phục vụ nhân dân nhanh hơn, tốt hơn, đúng tinh thần của mô hình chính quyền địa phương hai cấp”, bà Hải Anh nhấn mạnh.