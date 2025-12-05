Sở Tư pháp TPHCM phải báo cáo vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái trước 12/12

Thông tin với phóng viên Dân trí chiều 5/12, đại diện Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết, Sở Tư pháp TPHCM chưa báo cáo cơ quan này về vụ việc cấp 5 giấy xác nhận độc thân cho ông Chiêm Quốc Thái (SN 1974, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở TPHCM) ồn ào dư luận thời gian qua.

Mới đây, Bộ Tư pháp nhận được đơn của ông Chiêm Quốc Thái kèm theo hồ sơ, tài liệu, USD chứa dữ liệu phản ánh bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, trú tại TPHCM, mang 2 quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ) khiếu nại không đúng sự thật.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (trái) và bác sĩ Chiêm Quốc Thái bên lề một phiên tòa năm 2019 (Ảnh: Xuân Duy).

Sau khi nghiên cứu, Cục Hành chính tư pháp chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu của ông Thái tới Sở Tư pháp TPHCM để kiểm tra, xác minh và có văn bản trả lời, hướng dẫn ông Thái theo đúng thẩm quyền.

Cục Hành chính tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp TPHCM báo cáo toàn bộ vụ việc cấp 5 giấy xác nhận độc thân cho bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng này trước ngày 12/12.

Trước đó, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc phản ánh với báo chí việc cơ quan đăng ký hộ tịch ở TPHCM cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trái quy định pháp luật cho ông Chiêm Quốc Thái trong thời gian có quan hệ hôn nhân với mình.

Theo bà Ngọc, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (cũ), nay là phường Cát Lái, TPHCM, đã 5 lần cấp giấy xác nhận “độc thân” cho ông Thái, trong thời gian từ tháng 12/2011 đến tháng 1/2016. Vụ việc đã được nhiều cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận và kiến nghị thu hồi các giấy xác nhận này nhưng đến nay không cơ quan nào chịu giải quyết.

Việc chính quyền địa phương ở TPHCM xác nhận tình trạng “độc thân” nói trên đã gây ra một loạt hệ lụy, gây thiệt hại về quyền tài sản trong thời kỳ hôn nhân của bà Ngọc.

Được biết, vụ án ly hôn, phân chia tài sản và các tranh chấp pháp lý giữa ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc kéo dài suốt 10 năm qua, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc và bác sĩ Chiêm Quốc Thái thuở còn mặn nồng bên nhau (Ảnh tư liệu: X.D).

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (gọi tắt là giấy chứng nhận tình trạng độc thân) là một văn bản hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, nhằm xác nhận tình trạng hôn nhân của một cá nhân tại thời điểm cấp giấy.

Giấy này được sử dụng cho nhiều mục đích pháp lý khác nhau, chủ yếu dùng để đăng ký kết hôn, thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản, bổ sung hồ sơ cho các thủ tục hành chính khác...