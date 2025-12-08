Đại sứ Nga tại Triều Tiên qua đời

Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora (Ảnh: Tass).

"Bộ Ngoại giao Nga vô cùng thương tiếc báo tin Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nga tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Alexander Matsegora đã qua đời vào ngày 6/12/2025, hưởng thọ 70 tuổi", Bộ Ngoại giao Nga thông báo hôm nay 8/12.

"Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ nhà ngoại giao lỗi lạc và một người yêu nước Nga, người đã có những đóng góp to lớn cho việc thiết lập và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và bạn bè của ông", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo trang tin Moscow Times, Đại sứ Alexander Matsegora mới xuất hiện trước công chúng vào tuần trước, khi ông gặp gỡ các sinh viên đại học Nga đang theo học tiếng Triều Tiên tại Moscow. Những bức ảnh do Bộ Ngoại giao Nga công bố cho thấy ông phát biểu và trò chuyện với các giảng viên.

Ông Matsegora sinh năm 1955. Năm 1978, ông tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow. Ông gia nhập ngành ngoại giao năm 1999 và đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga và ở nước ngoài.

Ông Matsegora là Đại sứ Nga tại Triều Tiên từ năm 2014. Trước đó, ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ châu Á của Bộ Ngoại giao Nga, một chức vụ mà ông đảm nhiệm sau 5 năm làm Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Tổng thống Putin đã trao tặng Đại sứ Matsegora Huân chương Alexander Nevsky danh giá vào tháng 2/2024.

Trong cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 tại Trung Quốc, Tổng thống Putin gọi mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên là “mối quan hệ đặc biệt của sự tin tưởng, hữu nghị và liên minh".

Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ "luôn ghi nhớ" sự hy sinh của các binh sĩ Triều Tiên trong chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk, giúp Nga giành lại khu vực này trước cuộc xâm nhập của Ukraine.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Triều Tiên "hoàn toàn" ủng hộ những nỗ lực của Nga trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên coi việc hỗ trợ Nga là một "nghĩa vụ anh em".

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Theo truyền thông Triều Tiên, quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về triển khai quân đội tới Nga "phù hợp với hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, là bằng chứng cho tình hữu nghị chiến đấu bền chặt giữa hai bên".

Hai nhà lãnh đạo cũng nhiều lần khẳng định cam kết tăng cường hợp tác theo thỏa thuận đối tác chiến lược giữa hai nước và nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp.