Động đất mạnh 7,6 độ tại Nhật Bản, cảnh báo sóng thần

Cảnh báo sóng thần tại một số khu vực ở Nhật Bản (Ảnh: NHK).

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo, cảnh báo sóng thần đã được ban hành cho một số khu vực bờ biển phía Đông Nhật Bản sau trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ngoài khơi bờ biển nước này hôm 8/12.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 23h15 giờ địa phương, cách bờ biển Nhật Bản khoảng 70km và ở độ sâu khoảng 53km.

Theo JMA, sóng thần có thể đạt độ cao gần 3m ở một số khu vực ven biển, bao gồm Iwate, Aomori và một số khu vực của Hokkaido. Cơ quan này cho biết sóng thần cao 40cm đã được ghi nhận ở Aomori.

JMA cũng ban hành cảnh báo sóng thần với các tỉnh Miyagi và Fukushima.

Một nhóm phóng viên của đài CNN tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã cảm nhận được rung lắc mạnh trong trận động đất, kéo dài hơn 30 giây.

Đài NHK cũng đưa tin trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền Bắc Nhật Bản.

NHK cho biết các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực đang được kiểm tra an toàn.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại.