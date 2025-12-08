Quyền Linh phủ nhận tin đồn bị bắt: "Tôi không làm việc xấu nên không sợ"

MC Quyền Linh cho biết, anh hiện ở Hà Nội công tác. Nam nghệ sĩ bày tỏ bức xúc vì những video cắt ghép bằng AI (trí tuệ nhân tạo), lan truyền tin đồn sai sự thật.

MC Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Người ta đồn ác quá! Tôi làm công việc xã hội, làm việc tốt nhiều năm, không làm điều gì xấu nên không sợ. Ai làm sai sẽ có pháp luật xử lý. Mạng xã hội là thật nhưng cũng là ảo, mong khán giả chọn lọc thông tin để đọc. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm trong sạch không gian mạng.

Nghệ sĩ vốn có nhiều áp lực, ai cũng bị đồn thổi thất thiệt vì có nhiều tin giả câu lượt tương tác bất chấp. Tuy nhiên, tôi hy vọng khán giả sẽ chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, thay vì thông tin tiêu cực", MC Quyền Linh nói với phóng viên Dân trí.

Nam nghệ sĩ cho biết thêm, vào tối nay 8/12, anh đã phát livestream trên trang cá nhân để người hâm mộ yên tâm, tránh những thông tin thất thiệt bị lan truyền.

Trong buổi phát trực tiếp, Quyền Linh gửi lời cảm ơn khán giả đã quan tâm đồng thời nhắn nhủ mọi người: "Mạng xã hội để kết bạn, học hỏi những điều tốt chứ không phải lan truyền những thông tin tiêu cực, sai lệch. Chúc mọi người những điều tốt lành".

Quyền Linh cùng gia đình đang có chuyến công tác tại Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, mạng xã hội rộ lên một số video hút hàng triệu lượt xem với tiêu đề "MC Quyền Linh bị bắt", "Nam MC nổi tiếng bị khởi tố"... Nhiều khán giả nhận ra đây là sản phẩm được tạo nên bởi AI, nhưng cũng có không ít người hiểu nhầm và cho rằng Quyền Linh đang vướng ồn ào pháp luật.

Hồi tháng 4, MC Quyền Linh bị dân mạng "réo tên" vào vụ 573 nhãn hiệu sữa giả dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ có thai... Nhiều khán giả cho rằng trước đây, anh cũng từng tham gia quảng cáo cho một số sản phẩm sữa. Một số sản phẩm vướng lùm xùm khi bị cho là quảng cáo phóng đại công dụng sản phẩm.

Khi đó, MC Quyền Linh phản hồi: "Tôi không liên quan đến vụ việc 573 loại sữa giả. Mong mọi người tỉnh táo, đừng để những thông tin sai sự thật dẫn dắt".

Theo MC Quyền Linh, nhiều năm qua anh đã thu thập chứng cứ liên quan đến các trang giả mạo, sử dụng hình ảnh của anh để nhờ cơ quan chức năng xử lý.