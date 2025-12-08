Sân bay Ninh Bình dự kiến vận hành từ năm 2029

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình. Tỉnh này đề xuất vị trí lựa chọn xây dựng cảng hàng không trên địa bàn phường Liêm Tuyền và các xã Bình Lục, Bình Mỹ.

Khu vực phường Liêm Tuyền, một trong những vị trí Ninh Bình dự kiến xây dựng cảng hàng không quốc tế (Ảnh: Thái Bá).

UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ, đây là vị trí chiến lược, cách phường Phủ Lý khoảng 7km, cách phường Nam Định khoảng 21km và cách trung tâm tỉnh Ninh Bình (hiện nay) khoảng 30km; cách Khu du lịch chùa Tam Chúc khoảng 19km và cách Khu du lịch Bái Đính - Tràng An khoảng 30km.

Cũng theo tờ trình của UBND tỉnh Ninh Bình, diện tích quy hoạch xây dựng cảng hàng không quốc tế khoảng 664ha; quy mô cảng hàng không cấp 4E (theo tiêu chuẩn ICAO) và sân bay quân sự cấp I.

Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình sẽ xây 2 đường cất hạ cánh (dài 3.800m và 3.200m); loại tàu bay khai thác là Code E và tương đương (các dòng máy bay thân rộng hiện đại). Công suất thiết kế dự kiến đón 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và nâng lên 10 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Dự án dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 23.216 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Phương án tài chính được xây dựng theo mô hình đối tác công tư (PPP) để giảm tải cho ngân sách nhà nước. Giai đoạn đến 2030 vốn nhà nước hỗ trợ khoảng 45,25%, vốn nhà đầu tư huy động khoảng 54,75%. Thời gian hoàn vốn dự kiến: Khoảng 27 năm.

Mô phỏng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình (Ảnh minh họa).

Về lộ trình, tỉnh Ninh Bình kiến nghị bổ sung dự án vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Nếu được thông qua, dự án dự kiến khởi công từ năm 2027 và đưa vào khai thác năm 2029.

UBND tỉnh Ninh Bình cho hay, việc hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển kinh tế mới, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của vùng đất Cố đô. Đồng thời, dự án cũng mở ra cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân và thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Hiện tại, UBND tỉnh Ninh Bình đang chờ ý kiến xem xét từ Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng để triển khai các bước tiếp theo.