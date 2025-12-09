Honda CR-V e:HEV RS hết hàng tại đại lý, xe “lướt” chào giá đắt hơn xe mới

Sau khi có thông tin chuyển sang lắp ráp trong nước vào đầu năm 2026, những chiếc Honda CR-V e:HEV RS (nhập Thái) bỗng chốc trở nên “hot” từ giữa tháng 11, nhiều showroom yêu cầu khách phải mua thêm một gói phụ kiện trị giá 50 triệu đồng. Dù vậy, CR-V e:HEV RS hiện đã hết hàng tại đại lý.

Trong bối cảnh này, những chiếc Honda CR-V e:HEV RS đã qua sử dụng bất chợt bị đẩy giá trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, một showroom xe cũ tại Hà Nội đang chào bán một chiếc CR-V e:HEV RS màu đỏ, mới đi khoảng 1.000km với mức giá 1,275 tỷ đồng.

Honda CR-V e:HEV RS có ngoại hình dễ phân biệt với các bản thuần xăng nhờ các chi tiết được sơn đen như lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu, mâm hợp kim 17 inch. Ngoài ra, phần đầu xe còn có logo “RS” (Ảnh: Thọ Ma).

Đáng nói rằng chiếc CR-V e:HEV RS trên có đời sản xuất 2024 (VIN 2024), nhưng vẫn có giá sang nhượng đắt hơn giá niêm yết mới (1,259 tỷ đồng). Đây không phải mức giá cao nhất của dòng xe này trên thị trường xe cũ, một cơ sở khác cũng tại Hà Nội đang chào bán một chiếc VIN 2024 màu trắng, đi khoảng 4.000km với mức giá lên tới 1,294 tỷ đồng.

Theo nhận định của giới chuyên gia, một bộ phận khách hàng vẫn ưa chuộng xe nhập khẩu, đặc biệt là những mẫu ô tô có xuất xứ Thái Lan. Chính tâm lý này tạo điều kiện cho các “thợ” buôn xe được dịp đẩy giá, khi “cung vượt cầu”.

Lúc mới ra mắt vào cuối năm 2023, Honda CR-V e:HEV RS cũng từng bị bán “kèm lạc” 50 triệu đồng tại đại lý (Ảnh: Thọ Ma).

Trái với sức nóng của biến thể e:HEV, các bản thuần xăng (G và L) của Honda CR-V đều được hãng xe Nhật giảm 80 triệu đồng trong tháng 12. Giá thực tế của những xe này giảm sâu hơn tại đại lý, như một showroom tại Hà Nội đang chào khách mua bản L (1 cầu) với mức giảm 99 triệu, hạ còn 1 tỷ đồng.

Về Honda CR-V e:HEV RS bản lắp ráp, mẫu xe này có thể sẽ không được chốt giá rẻ như kỳ vọng của người dùng. Theo thông tin từ một sự kiện nội bộ của đại lý, bản lắp ráp của CR-V e:HEV RS sẽ “cùng tầm giá” với bản nhập khẩu, có khả năng giữ nguyên ở mức 1,259 tỷ đồng.

Ngoài ra, mẫu xe này sẽ được bổ sung thêm một biến thể thấp hơn (e:HEV L), dự kiến chênh lệch tối thiểu 50 triệu đồng so với biến thể e:HEV RS. Trang bị của xe chưa được hé lộ, nhưng nhiều khả năng sẽ không khác biệt nhiều so với phiên bản L hiện hành.

Có thông tin Honda CR-V e:HEV sẽ sử dụng phím bấm chuyển số thay vì cần gạt truyền thống, tương tự phiên bản trưng bày tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 (Ảnh: Honda).

Cấu hình vận hành của Honda CR-V e:HEV nhiều khả năng sẽ giữ nguyên, gồm động cơ xăng 2.0L (146 mã lực, 183Nm) kết hợp với hai mô-tơ điện (181 mã lực), tạo ra công suất kết hợp 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 335Nm. Xe sử dụng hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Việc Honda lựa chọn CR-V e:HEV là mẫu xe hybrid đầu tiên được lắp ráp trong nước là có cơ sở, do đây là dòng “xe lai” bán chạy nhất của hãng, dù có giá bán đắt nhất. Sau 10 tháng đầu năm, CR-V e:HEV RS ghi nhận lũy kế doanh số đạt 1.736 chiếc, thậm chí có tháng bán chạy nhất nhóm xe hybrid tại Việt Nam.