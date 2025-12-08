Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tăng mức xả lũ từ sáng 9/12

Tối 8/12, Công ty Thủy điện Trị An thông báo đơn vị sẽ tăng lượng nước xả qua đập tràn điều tiết hồ chứa. Lý do được đưa ra là lượng nước về hồ tiếp tục tăng.

Lúc 15h ngày 8/12, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Trị An trên 61,8m; mực nước hạ lưu tại nhà máy là 2,6m; nước về hồ với lưu lượng 840m3/s; lưu lượng nước xả qua đập tràn 160m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 544m3/s.

Hồ Trị An tăng lượng xả tràn vào lúc 8h ngày 9/12 (Ảnh: Hoàng Bình).

Để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, Công ty Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa từ 8h ngày 9/12 với lưu lượng nước xả qua đập tràn là 320m3/s và lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 340m3/s đến 600m3/s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 660m3/s đến 920m3/s.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, lưu lượng nước qua đập tràn sẽ được điều tiết linh hoạt.

Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến ban phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương liên quan để phối hợp. Đơn vị cũng khuyến cáo người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Trước đó, sáng 8/12, Công ty Thủy điện Trị An thông báo sẽ xả lũ qua đập tràn xuống hạ du lần thứ 3 trong năm do lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ tăng cao.

Theo thông báo, từ 14h ngày 8/12, Công ty Thủy điện Trị An xả nước qua đập tràn với lưu lượng 160m3/s; lưu lượng qua tuabin phát điện từ 340m3/s đến 600m3/s, tổng lượng nước xả xuống hạ du đạt 500-760m3/s.

Hồ thủy điện Trị An có diện tích mặt nước 323km2, là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài nhiệm vụ phát điện cho lưới điện quốc gia, công trình còn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.