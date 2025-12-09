Miền Bắc đêm và sáng trời rét, Nam Trung Bộ có nơi mưa rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 8/12, ở khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào.

Dự báo từ chiều 9 đến hết ngày 10/12, khu vực TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Tối và đêm 9/12, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Từ đêm 10/12, mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng giảm dần.

Mưa lớn gây ngập lụt miền Trung những ngày cuối tháng 11 (Ảnh: Hoàng Đức).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 9/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng TP Huế có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi trên 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; riêng miền Đông 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.