Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội khoảng 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang chịu tác động của một đợt không khí lạnh gây mưa nhỏ vài nơi, trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo, khoảng 11/12, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa rào rải rác.

Đêm 12-13/12, miền Bắc khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13 đến 14/12 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xuống khoảng 10 độ C và nhiều điểm vùng núi phía Bắc xuống dưới 9 độ C.

Theo trang AccuWeather của Mỹ, thời tiết Hà Nội trong ba ngày đầu tuần tới duy trì mức 15-26 độ C, trước khi giảm mạnh còn khoảng 12-20 độ C vào cuối tuần.

Tại các điểm cao như Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ tuần tới dao động 8-19 độ C và sau đó giảm xuống 5-11 độ C vào những ngày cuối tuần.

Hiện tượng băng giá tại Lạng Sơn năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ở miền Trung, điều kiện thời tiết trong hai ngày đầu tuần chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trời nhiều mây, một số nơi có mưa rào và giông.

Về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, đêm 7/12, áp thấp nhiệt đới trên miền Trung Philippines với cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h.

Trong 24-48 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20km/h, duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông.

Lúc 19h ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Đến tối 9/12, áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây 150km về phía Nam với cường độ cấp 6, giật 8.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ gần sáng 8/12, vùng biển Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (kể cả Đông Bắc Trường Sa) có gió cấp 6, giật 8, sóng 2-4 m, biển động. Tàu thuyền có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày 8/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây; có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, riêng miền Đông 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.