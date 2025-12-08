TPHCM phản hồi về đề xuất đổi tên đường Mã Lò, Chiến Lược

Trước kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) của HĐND TPHCM khóa X, UBND TPHCM đã báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Phần lớn ý kiến cử tri TPHCM thời gian qua đều thuộc những nhóm vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, quyền lợi hợp pháp.

Trong đó, cử tri thành phố kiến nghị rà soát, đối chiếu và xử lý các trường hợp trùng tên đường giữa các phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, các cơ quan cần cập nhật lại tên gọi khu phố mới, đảm bảo thống nhất và đồng bộ trên các bảng cổng chào, biển báo.

Ngoài ra, cử tri phường Bình Trị Đông tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét đổi tên đường Mã Lò, đường Chiến Lược.

Biển tên đường Mã Lò ở phường Bình Trị Đông, TPHCM (Ảnh: N.Q.).

Trả lời ý kiến trên, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, đường Mã Lò trước đây là đường mòn đi trong xóm và được người dân quen gọi với tên như trên. Lâu ngày, đường Mã Lò trở thành tên chính thức.

Mã Lò là địa danh ở Trung huyện, tỉnh Chợ Lớn trước đây. Địa danh này có từ lâu, vì ở đây có khu nghĩa địa với những ngôi mả đều xây theo hình dáng lò nấu bếp. Từ “mả lò” bị nói và viết chệch thành “mã lò”.

Đường Chiến Lược là tên gọi có từ trước năm 1975. Tên gọi xuất phát từ việc con đường này đi dọc hào nước quanh ấp chiến lược. Đến nay, con đường vẫn mang tên cũ.

Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng có quy định không đổi tên đường, phố và công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử - văn hóa của dân tộc, của địa phương và đã ăn sâu trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ.

Trường hợp đường, phố và công trình công cộng đã đặt tên mà xét thấy không có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không phải là nhân vật tiêu biểu của đất nước, địa phương, gây ảnh hưởng, tác động xấu trong xã hội thì phải đổi tên, nhưng cần xem xét thận trọng.

Căn cứ quy định trên, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND phường Bình Trị Đông để nghiên cứu. Trường hợp cần đổi tên, trên cơ sở đề xuất của phường, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tham mưu UBND TPHCM xem xét, trình HĐND TPHCM quyết định.

Sở Văn hóa và Thể thao thông tin thêm, sau khi thành lập TPHCM mới trên cơ sở hợp nhất TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, đơn vị đã đề nghị các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác quản lý đối với việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn. Sở cũng đề nghị các địa phương rà soát các tuyến đường trùng tên, trùng số.

Trên cơ sở báo cáo của UBND cấp xã, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp các xã, phường, đặc khu đặt tên đối với các tuyến đường chưa có tên, đổi tên đối với các tuyến đường trùng tên, trùng số trên cùng phường, xã, đặc khu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao dịch hành chính, thương mại, dịch vụ.