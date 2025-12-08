Cảnh sát xử phạt hơn 126.400 người vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng

Tối 8/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau 2 tháng (từ ngày 8/10 đến 7/12), lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản hơn 126.400 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Trong số đó, lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt ra quân thực hiện 37 ca làm việc trong 24 ngày về việc kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trong một khung giờ nhất định, theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn ban đêm (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, với việc kiểm soát nồng độ cồn trong một khung giờ nhất định, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần 60.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nhà chức trách cho biết, so với thời gian trước liền kề, việc kiểm tra, xử lý đã tăng hơn 30.000 trường hợp vi phạm (tăng 23,85%).

Cục CSGT cho biết việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn gia tăng cho thấy, vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành pháp luật và chưa nhận thức được tác hại của việc điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn.

"Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên và liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.