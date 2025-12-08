Phú Thọ cấm cán bộ mặc quần bò, váy xẻ tà quá cao khi thi hành nhiệm vụ

Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu ký ban hành (có hiệu lực từ ngày 1/12).

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi tắt là cán bộ) công tác tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại một buổi làm việc với doanh nghiệp mới đây (Ảnh: Thanh Nga).

Váy dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao

Khi thi hành nhiệm vụ, cán bộ ở Phú Thọ phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Cụ thể, quần, áo kín đáo, váy dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao, không mặc váy liền áo không có ve cổ; không được mặc quần bò, áo phông không có ve cổ; đi giày hoặc dép có quai hậu.

Phú Thọ khuyến khích cán bộ mặc bộ comple, thắt caravat (cà vạt), áo dài truyền thống tại công sở hoặc đồng phục công sở. Đối với cán bộ tiếp dân, làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa khuyến khích có mẫu đồng phục riêng bảo đảm văn minh, lịch sự.

Cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ có trách nhiệm cấp thẻ cho cán bộ theo mẫu thống nhất, quy định của Bộ Nội vụ.

“Nghiêm cấm việc cho mượn thẻ, dùng thẻ vào việc khác. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm, thay đổi ngạch sẽ được đổi thẻ mới, nộp lại thẻ cũ”, quy chế của Phú Thọ nêu rõ.

Khi thực hiện nhiệm vụ, Phú Thọ yêu cầu cán bộ phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó.

Trong thực thi công vụ không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, trục lợi cá nhân, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân. Không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

Không tạo bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ

Quy chế của tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh không được lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; không vì người nhà, người thân mà ưu tiên giải quyết.

Cấp trên phải đối xử bình đẳng với cấp dưới; không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ và phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới.

Đặc biệt, cán bộ không tạo bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ; phải xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh, trong sáng, có lý, có tình và không phản ánh sai sự thật về đồng nghiệp nhằm bôi nhọ danh dự, làm mất uy tín.

Cán bộ ở địa phương này không được sử dụng thời gian làm việc tại cơ quan để giải quyết việc riêng, truy cập các trang mạng xã hội để giải trí, phục vụ mục đích cá nhân (trừ phục vụ cho công việc). Đồng thời tuân thủ kỷ luật phát ngôn, chấp hành nghiêm Luật An ninh mạng cũng như quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Khi tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia phải tránh phô trương, lãng phí, trục lợi. Không để bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột lợi dụng danh nghĩa của bản thân để vụ lợi.

“Tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng”, quy chế của tỉnh Phú Thọ chỉ rõ.