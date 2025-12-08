Bác sĩ chi viện khẩn cứu sống sản phụ băng huyết sau sinh

Ngày 8/12, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp liên tuyến, chi viện cho Trung tâm Y tế Yên Mô (xã Yên Mô, Ninh Bình) cấp cứu thành công trường hợp sản phụ băng huyết nặng trong quá trình phẫu thuật lấy thai.

Các bác sĩ cấp cứu, cứu sống thành công sản phụ băng huyết nặng trong quá trình phẫu thuật lấy thai (Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cung cấp).

Trước đó, sản phụ 34 tuổi, mang thai lần ba (có tiền sử mổ lấy thai hai lần), được chỉ định mổ lấy thai tại Trung tâm Y tế Yên Mô ngày 1/12, khi thai 38 tuần có dấu hiệu chuyển dạ.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phẫu thuật của trung tâm y tế ghi nhận nhiều yếu tố khó khăn như sẹo mổ lấy thai hai lần dính nhiều, bàng quang treo cao, kèm rau tiền đạo, rau cài răng lược (một bệnh lý sản khoa rất phức tạp, đôi khi khó nhận biết đầy đủ trước mổ). Những yếu tố này khiến sản phụ mất máu nhiều và có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung bán phần cấp cứu, tuy nhiên tình trạng chảy máu từ đoạn dưới tử cung bệnh nhân vẫn diễn biến phức tạp, nên ê-kíp mổ tại chỗ vừa tiến hành xử trí tai biến vừa gọi chi viện khẩn cấp từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.

BSCKI Trần Văn Hiến, Phó trưởng Khoa Đẻ (trưởng đoàn chi viện) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ tuyến dưới, bệnh viện đã kích hoạt đội phản ứng nhanh, thành lập đoàn chi viện gồm các bác sĩ sản khoa, bác sĩ gây mê hồi sức, huyết học - truyền máu chi viện khẩn cấp, mục tiêu là phải cứu sống sản phụ.

Đoàn chi viện mang theo đầy đủ các phương tiện, thuốc men, máu và chế phẩm từ máu, phối hợp cùng ê-kíp phẫu thuật tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mô tiến hành hồi sức tích cực, truyền bốn đơn vị hồng cầu khối và hai plasma tươi, phẫu thuật cắt tử cung toàn bộ để kiểm soát chảy máu.

Sau hơn một tiếng nỗ lực, ê-kíp đã kiểm soát được tình hình ca mổ, sản phụ qua cơn nguy kịch, huyết động ổn định. Các bác sĩ trong đoàn chi viện tiếp tục theo dõi sức khỏe của sản phụ. Hội chẩn đánh giá tình trạng sản phụ ổn định mới bàn giao cho Trung tâm Y tế Yên Mô.

Đến nay, sau một tuần chăm sóc và điều trị tại Trung tâm Y tế Yên Mô sức khỏe của sản phụ tiến triển tốt, các chỉ số xét nghiệm đều ổn định, chuẩn bị xuất viện.

Bác sĩ CKI Trần Văn Hiến cho biết thêm, rau cài răng lược là bệnh lý sản khoa nặng, có nguy cơ gây băng huyết sau sinh và tử vong mẹ nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Nguy cơ mắc bệnh tăng cao ở các sản phụ có tiền sử mổ lấy thai, đặc biệt kèm rau tiền đạo.