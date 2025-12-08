Tây Ninh xây dựng cao tốc Gò Dầu - Xa Mát gần 10.300 tỷ đồng

Ngày 8/12, UBND tỉnh Tây Ninh vừa kiến nghị Thủ tướng và các bộ ngành xem xét bố trí thêm 2.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030 cho dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, nhằm đảm bảo tiến độ sau hơn ba năm được phê duyệt.

Dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1), tiếp nối cao tốc TPHCM - Mộc Bài từ phường Gò Dầu đến phường Tân Ninh, đang được TPHCM và tỉnh Tây Ninh đẩy nhanh triển khai. Tuyến dài khoảng 28km, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh (có làn dừng khẩn cấp hai bên), tổng mức đầu tư khoảng 10.266 tỷ đồng.

Cao tốc Gò Dầu - Xa Mát khi hoàn thành toàn tuyến sẽ dài 65km, nối với cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Đồ họa: An Huy).

Tuyến khi hoàn thành sẽ kết nối từ TPHCM đến trung tâm Tây Ninh (cũ); Khu phức hợp công nghiệp - logistics - đô thị Thạnh Đức (quy mô khoảng 5.499ha, dự kiến khởi công một khu công nghiệp trong quý I/2026); Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen và Di tích quốc gia Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trong đó vốn ngân sách Nhà nước tham gia 5.500 tỷ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư bố trí. Tuy nhiên, kế hoạch vốn trung hạn 2026-2030 mới cân đối được khoảng 3.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Trung ương xem xét bổ sung 2.500 tỷ đồng để triển khai giai đoạn 1 cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000km cao tốc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cao tốc Gò Dầu - Xa Mát có điểm đầu kết nối cao tốc TP HCM - Mộc Bài tại xã Phước Thạnh; điểm cuối giao đường ĐT 799 và ĐT 781 thuộc phường Ninh Thạnh. Giai đoạn một dài 28km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h. Khi hoàn chỉnh, tuyến dài 65km sẽ trở thành trục giao thông Bắc - Nam của Tây Ninh và kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM - Mộc Bài.