Dự án đường nghìn tỷ ở Tây Ninh chậm tiến độ vì nhiều căn nhà chưa giải tỏa

Dự án Đường tỉnh 830E, một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Tây Ninh với tổng mức đầu tư 3.707 tỷ đồng, đang đối mặt với tình trạng chậm tiến độ nghiêm trọng. Dù dự kiến hoàn thành vào năm 2025, công trình dài hơn 9km này hiện vẫn dang dở, chưa hẹn ngày về đích, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng chục hộ dân trong vùng.

Điểm nhấn của dự án là hai nhánh cầu An Thạnh bắc qua sông Bến Lức. Tuy nhiên, đến nay, các nhà thầu mới chỉ hoàn thành phần thô một nhánh cầu, nhánh còn lại chỉ xong một đoạn và đang chờ thi công tiếp. Tình trạng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải tỏa mặt bằng.

Hàng chục căn nhà ở hai đầu cầu An Thạnh vẫn chưa được giải tỏa, khiến mặt bằng chưa thể bàn giao cho đơn vị thi công.

Tại nút giao với đường Bà Chánh Thâu, một nhánh cầu mới chỉ hoàn thiện phần móng và đã tạm ngưng thi công khoảng một năm nay.

Ông Mẫn (55 tuổi, ngụ xã Bến Lức), một trong những hộ dân bị ảnh hưởng, chia sẻ: "Nhà tôi cũng thuộc diện giải tỏa toàn bộ. Năm 2022, gia đình được bồi thường 600 triệu đồng. Với số tiền đó, tôi không thể mua nhà khác để ở. Tôi vẫn bám trụ tại đây, khi nào dự án triển khai thì đi thuê trọ".

Tương tự, nhiều hộ dân khác dọc tuyến Đường tỉnh 830E và khu vực hai nút giao đường Nguyễn Văn Nhâm, Đường tỉnh 830C cũng đang trong tình trạng chờ đợi, dù đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa thể di dời.

Tại những đoạn đã giải tỏa mặt bằng, các nhà thầu đã thi công xong hệ thống cống thoát nước.

Tuy nhiên, nhiều đoạn khác vẫn chỉ dừng lại ở việc đổ cát san lấp hoặc đổ sỏi.

Một máy trộn bê tông phục vụ thi công dự án đã phơi mưa nắng nhiều tháng, cho thấy tình trạng "đắp chiếu" của công trình.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Chi nhánh Bến Lức) đã chi trả bồi thường cho 822/878 trường hợp, đạt 1.488,46/1.636,96 tỷ đồng, với diện tích bàn giao 38,53/40,16ha. Tuy nhiên, vẫn còn 56 hộ (diện tích 1,63ha) chưa nhận tiền, tổng số tiền 154,5 tỷ đồng, do chưa đồng thuận đơn giá bồi thường, đề nghị bồi thường toàn bộ nhà đất hoặc xin bố trí tái định cư.

Sau 2 năm triển khai, tuyến đường mới chỉ được xây dựng đoạn từ nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương đến quốc lộ 1. Đoạn từ quốc lộ 1 đến Đường tỉnh 830 vẫn "án binh bất động", khiến dự án ngàn tỷ này tiếp tục lỡ hẹn với người dân và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh.