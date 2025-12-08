Hơn 68 tỷ đồng sửa chữa quốc lộ N2 ở Tây Ninh trong năm 2026

Ngày 8/12, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh liên quan tình trạng quốc lộ N2 xuống cấp, mất an toàn giao thông và hệ thống thoát nước trên quốc lộ 1 đoạn giáp TPHCM không đáp ứng khi mưa lớn.

Theo Bộ Xây dựng, trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tuyến N2 được xác định thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây, dự kiến đầu tư trước năm 2030 với quy mô 6 làn xe.

Tuyến quốc lộ N2 qua địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục được nâng cấp trong năm 2026 (Ảnh: Linh Nguyễn).

Thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã được chỉ đạo tăng cường duy tu để đảm bảo nhu cầu đi lại, đồng thời sửa chữa những đoạn hư hỏng bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ. Kinh phí bố trí cho tuyến này gồm khoảng 31,8 tỷ đồng trong năm 2024; 37,2 tỷ đồng trong năm 2025 và dự kiến 68,5 tỷ đồng trong năm 2026.

Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị cần sớm đầu tư, nâng cấp quốc lộ N2 để đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế của Tây Ninh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Xây dựng đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An, dự kiến triển khai trong giai đoạn đầu tư công 2026-2030.

Đối với quốc lộ 1, đoạn từ Km1924+815 đến Km1945+150, Bộ Xây dựng cho biết hai bên tuyến đã có hệ thống thoát nước dọc bằng cống ngầm bê tông cốt thép D60, D80 và rãnh chữ U có đậy tấm đan, được đầu tư trong giai đoạn 2009-2022. Tuy nhiên, quá trình khai thác ghi nhận tình trạng người dân đổ rác, đất đá xuống rãnh; nhiều cửa xả bị san lấp hoặc bồi lắng, làm giảm khả năng thoát nước và gây đọng nước khi mưa lớn.

Để khắc phục, Bộ Xây dựng đã yêu cầu đơn vị quản lý tuyến tăng cường nạo vét hệ thống thoát nước, sửa chữa hư hỏng và thay thế tấm đan bị vỡ. Kinh phí bố trí khoảng 1,6 tỷ đồng trong năm 2024; 10 tỷ đồng năm 2025 và dự kiến 105 tỷ đồng năm 2026.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo kiểm tra thường xuyên, phát hiện và xử lý kịp thời các bất cập nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến. Bộ đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội Tây Ninh kiến nghị UBND tỉnh khôi phục các rạch thoát nước ngang đã bị san lấp và nạo vét cửa xả ra kênh nội đồng để đảm bảo thoát nước cho quốc lộ 1.