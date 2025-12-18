Dự kiến lắp thêm 2.460 camera AI tại các nút giao, trước bến xe ở Hà Nội

Ngày 18/12, báo Dân trí tổ chức tọa đàm “Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại thủ đô”. Tham dự tọa đàm có Trung tá Phạm Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Hà Nội cùng nhiều khách mời khác.

Hệ thống camera AI tại Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Chuyển đổi số giao thông giúp phục vụ người dân

Trao đổi tại tọa đàm, Trung tá Minh cho biết Công an TP Hà Nội đang triển khai một cách quyết liệt việc ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông.

"Vừa qua, chúng tôi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội giai đoạn 2, với 1.837 camera AI cùng hệ thống điều khiển nút giao thông minh với trên 188 nút giao.

Trung tá Phạm Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Trong giai đoạn 2026-2030, Công an TP Hà Nội cũng sẽ tập trung đầu tư để hoàn thiện hạ tầng số trong lĩnh vực giao thông, nhằm phục vụ đắc lực cho người dân tham gia giao thông, giảm thiểu ùn tắc tai nạn giao thông, cũng như phục vụ công tác khác của ngành công an", Trung tá Minh nói.

Theo ông Minh, chuyển đổi số đem lại rất nhiều lợi ích, giúp cho công tác quản lý nhà nước, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, tạo môi trường thuận lợi cho người dân tham gia giao thông một cách tốt hơn.

Lấy dẫn chứng về hiệu quả của hệ thống camera AI đem lại, ông Minh cho biết hiện nay hệ thống đã thiết lập được 6 tuyến “làn sóng xanh” tại các tuyến phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Quán Sứ.

So với hệ thống cũ, hệ thống mới đã giúp rút ngắn 31% thời gian hành trình, tăng tốc độ trung bình của phương tiện di chuyển trên tuyến, giảm số lần phương tiện phải dừng chờ các nút trên tuyến, giảm hàng chờ đèn đỏ của phương tiện, cải thiện và tăng tốc lưu lượng phương tiện ở các hướng vào nút.

"Qua theo dõi các tuyến đường “làn sóng xanh” mà chúng tôi đã thiết lập có thể thấy, tình hình giao thông đã có chuyển biến rất tốt. Cụ thể, về tốc độ lưu thông và người dân gần như không phải chờ đèn đỏ khi di chuyển qua các tuyến đường làn sóng xanh như vậy. Có thể nói, lợi ích đem lại từ chuyển đổi số với chúng ta là rất lớn", ông Minh chia sẻ.

Dự kiến năm 2026 sẽ lắp đặt thêm 2.460 camera AI

Trung tá Phạm Quang Minh cho biết, ngày 13/12, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội (ở số 54 Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội) vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Bên trong Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Theo ông Minh, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục lắp đặt thêm camera AI. Cụ thể, trong năm 2026, lực lượng CSGT sẽ cố gắng lắp đặt thêm 2.460 camera AI nữa tại các nút giao thông và các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố, các cầu vượt, trước cửa các bệnh viện, bến xe…

Việc lắp đặt thêm hệ thống camera AI để đảm bảo việc thu thập dữ liệu về giao thông được đầy đủ hơn và phục vụ công tác chỉ huy, điều hành giao thông của lực lượng CSGT.

Đèn tín hiệu bị lỗi, người dân có bị xử phạt không?

Giải đáp thắc mắc về tín hiệu đèn giao thông, vị chỉ huy Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông, cho biết trong trường hợp đèn tín hiệu giao thông xảy ra sự cố như đèn đỏ không chuyển đèn xanh, nếu người dân đi qua và camera AI nhận diện vi phạm, trường hợp này người tham gia giao thông sẽ hoàn toàn không bị xử phạt.

Một tài xế ô tô vi phạm bị camera AI phát hiện (Ảnh: Trần Thanh).

"Khi CSGT gửi một thông báo vi phạm cho người dân, chúng tôi phải qua bước kiểm duyệt, việc này nhằm xác định vi phạm đó có khách quan hay không và vi phạm đó có những yếu tố nào khác tác động tới để việc xử phạt được minh bạch, rõ ràng và công tâm", Trung tá Phạm Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông khẳng định.

Ông Minh cho biết, khi hệ thống đèn tín hiệu giao thông trong quá trình hoạt động mà xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc các tình huống khác như: việc vi phạm khi nhường đường cho xe cứu thương… thì người dân yên tâm là sẽ không bị xử phạt.

Quy trình xử lý vi phạm của camera AI

Theo Trung tá Minh, hiện nay quy trình xử lý của hệ thống camera AI như sau: Khi camera AI phát hiện trường hợp vi phạm, Trung tâm điều khiển giao thông sẽ có một bộ phận kiểm duyệt những vi phạm đó, xem các hành vi vi phạm đó có đủ yếu tố pháp lý để xử lý hay chưa.

Sau đó, CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm cho người dân, người vi phạm sẽ được mời tới cơ quan công an để làm thủ tục xử lý vi phạm.

CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm cho người dân qua VNeTraffic (Ảnh: Trần Thanh).

Để giảm bớt thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý vi phạm giao thông, ông Minh cho biết trong thời gian tới, lực lượng CSGT cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội để sớm triển khai thí điểm quy trình xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, để từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

"Lúc đó người dân không phải đến trụ sở, cơ quan công an để giải quyết nữa, mà người dân có thể thực hiện việc xử lý vi phạm qua các thiết bị điện tử như iPad, điện thoại di động, qua môi trường điện tử, online. Người dân không cần tốn thời gian đi lại, tới cơ quan công an để xử lý vi phạm", ông Minh nhấn mạnh.