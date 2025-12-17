Nữ Đại úy chia sẻ cảm xúc về cuộc thi "80 năm lực lượng CSGT"

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa công bố danh sách 71 thí sinh đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông".

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào lúc 14h ngày 19/12, tại Hội trường Bộ Công an, số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là một trong số những tác giả đạt giải thưởng của cuộc thi, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chia sẻ, hiện tại bản thân chị cảm thấy rất vinh dự và tự hào sau khi nhận được giấy mời từ ban tổ chức tới tham dự lễ trao giải.

"Đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng công an nhân dân. Chính vì vậy, khi nhận được thông báo đạt giải một cuộc thi lớn như vậy từ ban tổ chức, các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CSGT coi đó là một niềm tự hào vô bờ bến", Đại úy Nhung chia sẻ.

Nói về nhân vật CSGT được viết tới trong bài dự thi, nữ Đại úy CSGT cho biết đó là liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường, liệt sĩ Lê Quang Thành và liệt sĩ Lê Ánh Sáng.

Khoảng 14h30 ngày 30/7/2023, nhận được thông tin trên đèo Bảo Lộc có sạt lở, các chiến sĩ CSGT thuộc Trạm CSGT Madaguoi (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm. Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp 3 chiến sĩ CSGT và một người dân tham gia hỗ trợ. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân. Đó là 3 CSGT gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Thượng úy Lê Ánh Sáng và Thượng úy Lê Quang Thành.

Theo Đại úy Nhung, sự hy sinh của 3 cán bộ CSGT nêu trên đó là sự hy sinh cao cả, tận hiến cho đất nước, các anh ngã xuống trong thời bình thể hiện tinh thần không quản ngại gian khổ, thậm chí hy sinh bản thân vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

"Chính vì vậy, tôi đã lấy hình tượng 3 chiến sĩ CSGT đó để các thế hệ đi sau có thể học tập tinh thần của các anh bằng những công việc cụ thể như: làm việc một cách nghiêm túc hơn, hết lòng vì nhân dân phục vụ", Đại úy Nhung nói.

Chia sẻ về hoàn cảnh tham gia cuộc thi, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết ngay từ khi phát hiện có cuộc thi, bản thân chị cùng với các cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đều tham gia và hưởng ứng cuộc thi một cách nhiệt tình.

Đại úy Nhung trong thời gian công tác tại Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026), Cục Cảnh sát giao thông đã chủ trì tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”.

Theo ban tổ chức cuộc thi, sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân. Ban tổ chức đã triển khai cuộc thi đến các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các học viện, trường công an nhân dân, công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Ban giám khảo tham gia chấm giải các bài thi (Ảnh: Thành Đông).

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, kết quả chấm vòng sơ khảo cho thấy, từ khi phát động cuộc thi đến ngày 30/9, ban tổ chức đã nhận được 14.350 bài dự thi từ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các địa phương, các trường công an nhân dân, giáo viên, học sinh các trường THPT, THCS, Tiểu học và đông đảo người dân.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Bộ tham gia tích cực như: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Hậu cần, Bộ Công an; Cục C10, Bộ Công an; Cục Khoa học chiến lược lịch sử Công an, mỗi đơn vị tham gia gửi 10 bài dự thi.

Ngoài ra, toàn quốc có 34/34 công an tỉnh, thành phố có tổ chức lựa chọn bài dự thi gửi về ban tổ chức cuộc thi, trong đó có 24/34 đơn vị có kế hoạch, công văn phát động cuộc thi, tiêu biểu như: Bắc Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...