Những chiến sĩ CSGT gần gũi với nhân dân, luôn hết lòng vì công việc

Người chiến sĩ công an nhân dân quên mình vì nhân dân

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa công bố danh sách 71 thí sinh đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông".

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào lúc 14h ngày 19/12, tại Hội trường Bộ Công an, số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Chị Lê Thị Thu Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Lê Thị Thu Hà, giáo viên Trường Tiểu học Phù Khê, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh (thí sinh đạt giải của cuộc thi) chia sẻ, chị nhận được thông báo đạt giải cuộc thi từ hôm 12/12 vừa qua và hiện tại chị đang rất vui mừng khi bài của chị đạt giải trong số hàng chục ngàn bài tham gia dự thi.

"Là một giáo viên tiểu học, tôi luôn căn dặn học trò của mình rằng, mỗi khi tham gia giao thông trên đường, các con đều phải tuân thủ nghiêm quy tắc, luật giao thông, hoặc di chuyển theo chỉ dẫn của các chiến sĩ CSGT. Chính những chiến sĩ CSGT đó, đã và đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho người dân trên mỗi cung đường", chị Hà Nói.

Chia sẻ về hình tượng người chiến sĩ CSGT mà bản thân đã viết trong bài dự thi, chị Hà cho biết nhân vật đó chính là Thượng úy CSGT Nguyễn Văn Thuận (thuộc Công an tỉnh Quảng Trị).

Theo chị Hà, Thượng úy Thuận đã anh dũng cứu sống nhiều em nhỏ bị đuối nước vào tháng 5/2023 tại một bãi biển, hành động dũng cảm của anh đã được biểu dương và gia đình nạn nhân gửi thư cảm ơn. Qua đó cho thấy tấm gương của người chiến sĩ công an nhân dân quên mình vì nhân dân.

Các bài dự thi được gửi về Cục Cảnh sát giao thông (Ảnh: Thành Đông).

"Không chỉ có hành động dũng cảm, ấn tượng mà Thượng úy Thuận để lại trong tôi nhất, đó là một chiến sĩ CSGT thầm lặng, tận tâm. Chỉ tới khi gia đình các nạn nhân viết thư cảm ơn thì hành động đáng khen của Thượng úy Thuận mới được mọi người biết tới", chị Hà kể lại.

Một cuộc thi rất ý nghĩa

Cũng là một nữ giáo viên đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông, chị Trần Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Yên Thịnh, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai cho biết hiện tại chị đang rất hồi hộp và vui sướng.

Trước hết, chị Huyền gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức cuộc thi đã tạo nên một sân chơi ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng những giá trị lịch sử, truyền thống và pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

"Khi nhận được giấy mời tham dự lễ tổng kết và trao giải, tôi thực sự xúc động và tự hào. Tôi chưa từng nghĩ rằng những tìm hiểu, những bài dạy tuyên truyền pháp luật giao thông gắn với thực tiễn địa phương Yên Bái - Lào Cai của mình lại được ghi nhận trong một cuộc thi quy mô, ý nghĩa đến như vậy", chị Huyền nói.

Chị Huyền cho biết, giấy mời của ban tổ chức không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự cá nhân, mà còn là động lực để chị tiếp tục lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật giao thông tới học sinh và cộng đồng.

Công tác trong ngành giáo dục đã được 33 năm, chị Huyền đã từng viết nhiều bài dự thi, nhưng với chị có lẽ đây là cuộc thi mà nữ giáo viên này viết về hình tượng một chiến sĩ CSGT, đã để lại nhiều ấn tượng với chị như vậy.

Hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT khi giúp một em học sinh sang đường trong giờ cao điểm các phương tiện lưu thông đông đúc (Ảnh: Tố Linh).

"Trong quá trình tìm hiểu và hoàn thiện bài dự thi, tôi đặc biệt xúc động trước tấm gương Thượng úy Trần Minh Tiệp, cán bộ CSGT Công an tỉnh Yên Bái (cũ). Từ một buổi tuần tra trên tuyến quốc lộ 70, anh và đồng đội đã kịp thời phát hiện, khống chế đối tượng trộm cắp, thu hồi tài sản cho người dân", chị Huyền nói.

Theo chị Huyền, điều khiến chị trân trọng hơn cả không chỉ là sự dũng cảm, nhanh nhạy trong xử lý tình huống, mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, gần gũi với nhân dân, luôn đặt an toàn và quyền lợi của người dân lên trên hết của lực lượng CSGT. Đó chính là hình ảnh đẹp, tiêu biểu của người chiến sĩ CSGT trong lòng nhân dân.

Chị Trần Thị Thanh Huyền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông, nữ giáo viên này chia sẻ đây là một cuộc thi rất ý nghĩa.

"Ngay từ khi nghiên cứu công văn và thể lệ cuộc thi, tôi nhận ra đây là dịp vô cùng quý báu để hiểu sâu hơn về lịch sử vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSGT. Họ là những con người thầm lặng ngày đêm giữ gìn bình yên trên mỗi cung đường.

Với vai trò là một nhà giáo, tôi mong muốn, thông qua cuộc thi, những kiến thức lịch sử và pháp luật không chỉ dừng lại trên trang giấy, mà trở thành những bài học sống động, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ đối với học sinh và người dân địa phương", chị Huyền nói.