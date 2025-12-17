Ứng dụng chuyển đổi số trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại thủ đô

Từ ngày 13/12, Công an Hà Nội chính thức vận hành hệ thống 1.837 camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn toàn thành phố.

Nhà chức trách cho biết, mục tiêu của hệ thống camera AI mới không chỉ là phạt nguội mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Vào lúc 9h30 ngày 18/12, báo Dân trí sẽ tổ chức tọa đàm “Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại thủ đô”.

Ngoài ra, hệ thống camera AI cũng tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định. Việc áp dụng hệ thống camera AI vào việc điều tiết giao thông, xử lý vi phạm đang được người dân rất quan tâm.

Nhằm rộng đường dư luận, để người dân hiểu rõ hơn về các tính năng của hệ thống camera AI, quy trình xử lý vi phạm, cách thông báo xử phạt, cách nộp phạt khi bị phạt nguội... vào lúc 9h30 ngày 18/12, báo Dân trí sẽ tổ chức tọa đàm “Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại thủ đô”.

Sau khi camera AI đi vào hoạt động, ý thức tham gia giao thông của người dân được tăng lên đáng kể (Ảnh: Trần Thanh).

Tọa đàm là nơi để các khách mời cùng thảo luận về vấn đề trên nhiều khía cạnh, từ góc nhìn của cả cơ quan quản lý nhà nước, của chuyên gia giao thông và luật sư.

Khách mời sẽ tham gia buổi tọa đàm gồm: Trung tá Phạm Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Hà Nội; Luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự (Đoàn Luật sư TP Hà Nội); TS Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông (nguyên Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Giao thông vận tải).

Cận cảnh hệ thống camera AI ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Chiều 17/12, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sau 5 ngày đi vào hoạt động (từ ngày 13/12 đến ngày 17/12), 1.837 camera AI được lắp đặt tại Hà Nội đã ghi nhận và đang xử lý 759 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong số đó có 220 trường hợp là ô tô và 539 trường hợp là xe máy.

Bên trong trung tâm camera AI tại Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Theo cảnh sát, trong số gần 760 trường hợp vi phạm có tới 617 trường hợp vượt đèn đỏ, 91 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 32 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định.

Phòng CSGT Hà Nội đánh giá, từ khi 1.837 camera AI đi vào vận hành, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân được nâng cao rõ rệt. Tại nhiều nút giao thông trong giờ cao điểm, người tham gia giao thông đã chủ động dừng chờ đèn đỏ, xếp hàng ngay ngắn.

Theo cảnh sát, hệ thống camera AI không chỉ phát hiện, xử lý vi phạm theo thời gian thực mà còn góp phần điều hành giao thông thông minh, từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Camera AI phát hiện một phương tiện vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, hệ thống camera AI được triển khai nhằm phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó trọng tâm là giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả điều hành giao thông. Hệ thống cũng có chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính với hơn 23 nhóm hành vi vi phạm phổ biến.

"Camera AI có khả năng ghi hình 360 độ, nhận diện rõ phương tiện, biển số và hành vi vi phạm ở khoảng cách từ 500 đến 700m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, có khả năng tự động đánh giá lưu lượng phương tiện để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao", đại diện Phòng CSGT Hà Nội thông tin.