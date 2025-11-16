Miền Bắc nhiệt độ sắp giảm sâu, miền Trung có nơi mưa rất to trên 850mm

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng cho biết ngày 17-18/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập sâu, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ vừa qua (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự báo từ đêm 15/11 đến ngày 17/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ ngày 16/11 đến ngày 17/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ đêm 17/11 đến hết đêm 18/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định tổng lượng mưa cả đợt (từ đêm 15/11 đến hết đêm 18/11) ở Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600mm, cục bộ có nơi trên 850mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Dự báo từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Ngoài ra, ngày 16-18/11, khu vực Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Dự báo thời tiết ngày 16/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hoá - Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.