Một phần dự án đường Nguyễn Duy Trinh ở TPHCM tăng vốn hơn 1.000 tỷ đồng

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 4, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 29/9, các đại biểu đã thống nhất thông qua quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu).

Theo đó, dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện từ 2017-2021 thành 2017-2028. Tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 832 tỷ đồng thành hơn 1.859 tỷ đồng. Từ một dự án thuộc nhóm B, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh được chuyển thành dự án nhóm A của TPHCM.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ trình bày tờ trình điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ngoài ra, tên chủ đầu tư dự án từ “Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 02” được chuyển thành “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông”.

Theo UBND TPHCM, việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện dự án tại thời điểm hiện nay. Dự kiến, trong năm 2025, dự án sẽ được thực hiện lập, trình quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.

Năm 2026, các đơn vị thực hiện khảo sát, lập, duyệt thiết kế bản vẽ thi công, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lựa chọn nhà thầu để thi công công trình.

Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua chợ Phú Hữu tại TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Từ nửa cuối năm 2026 đến năm 2027, thành phố sẽ thực hiện khởi công xây dựng, hoàn thành công trình. Dự án được thực hiện công tác lập hồ sơ nghiệm thu, quyết toán.

Trong số hơn 1.859 tỷ đồng tổng vốn dự án, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm di dời hạ tầng kỹ thuật) chiếm phần lớn với hơn 1.506 tỷ đồng. Chi phí xây dựng là hơn 292 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 4 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gần 10 tỷ đồng; chi phí khác hơn 5 tỷ đồng và chi phí dự phòng hơn 40 tỷ đồng.