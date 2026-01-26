Cởi áo làm mặt nạ, lao vào biển lửa cứu người khi cháy chung cư ở TPHCM

UBND phường Long Trường động viên, khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác chữa cháy tại căn hộ chung cư Ehome S (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày 26/1, UBND phường Long Trường tổ chức khen thưởng, động viên các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn liên quan đến vụ cháy tại chung cư Ehome S, khiến 3 người bị thương.

Là một trong những người trực tiếp lao vào đám cháy cứu người, anh Dương Phúc Hổ (SN 1991, cư dân sống tại tầng 8 chung cư) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc sinh tử trong đêm.

Phá cửa, lao vào biển lửa cứu người

Khoảng 3h sáng 24/1, anh Hổ đang ngủ thì nghe hàng xóm hô hoán báo có cháy. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh lập tức chạy theo mọi người xuống hiện trường.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn hộ ở tầng 5. Khi anh Hổ có mặt, chuông báo cháy đã kích hoạt, lực lượng chữa cháy tại chỗ của chung cư nhanh chóng kéo vòi phun nước, khống chế ngọn lửa từ bên ngoài. Nhờ hệ thống chữa cháy hoạt động kịp thời, đám cháy được dập tắt nhanh chóng.

“Chúng tôi phá cửa để vào kiểm tra thì phát hiện người mẹ cùng hai bé gái nằm bất tỉnh trong phòng ngủ”, anh Hổ kể.

Trong điều kiện khói dày đặc, mất điện, tầm nhìn gần như bằng không, anh Hổ cùng những người khác phải mò mẫm mở các cánh cửa xung quanh để thoát khói. Một người dùng đèn pin soi, lúc này mới xác định được vị trí các nạn nhân.

Căn hộ tầng 5 chung cư Ehome S bốc cháy dữ dội vào sáng 24/1 (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh Hổ là người trực tiếp xông vào bên trong, bế một bé gái ra ngoài. “Tôi thấy cả ba người nhưng chỉ kịp bế một cháu. Bé bị ngạt khói, bất tỉnh nên tôi tiến hành ép tim, hà hơi thổi ngạt. Sau vài phút sơ cứu, cháu có dấu hiệu thở lại”, anh nói.

Khi nghe mọi người thông báo đã có xe hỗ trợ, anh lập tức bế cháu xuống sảnh tầng trệt để đưa đi cấp cứu. Tại đây, các cư dân khác tiếp tục sơ cứu trước khi nạn nhân được đưa lên xe đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Hai nạn nhân còn lại được các cư dân khác phối hợp đưa ra ngoài sau đó.

Theo anh Hổ, những kỹ năng sơ cứu được vận dụng trong tình huống khẩn cấp là kiến thức anh từng học từ thời sinh viên. “Lúc đó cũng rất hoảng, nhưng tôi chỉ nghĩ phải làm theo những gì đã được học để cứu người”, anh chia sẻ.

Sáng cùng ngày, anh Hổ được chính quyền địa phương trao bằng khen vì hành động dũng cảm. Tuy nhiên, điều anh quan tâm nhất lúc này là mong ba mẹ con gặp nạn sớm qua cơn nguy kịch. “Nếu được quay lại thời khắc đó, chắc chắn tôi vẫn sẽ lao vào, cố gắng hết sức để cứu người”, anh Hổ nói.

Trưởng ban quản lý cởi áo làm mặt nạ cho cư dân

Cũng trong đêm xảy ra vụ cháy, ông Nguyễn Tứ Quốc Đại (SN 1985), Trưởng ban quản lý chung cư Ehome S, đang ở nhà thì nhận được điện thoại báo cháy từ nhân viên trực. Không kịp chuẩn bị, ông lập tức có mặt tại hiện trường.

“Chưa tới 10 phút sau tôi đã có mặt. Khi lên tới tầng 5, khói rất dày, hơi nóng hắt ra dữ dội. Lực lượng PCCC cơ sở và cư dân đã kịp thời phá cửa, đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài”, ông Đại nhớ lại.

Vừa tiếp cận hiện trường, ông Đại liên tục kiểm tra việc gọi cấp cứu 114, 115, đồng thời chỉ đạo đội an ninh liên hệ công an phường. Hệ thống chữa cháy tự động đã kích hoạt, đầu phun sprinkler vỡ, nước phun ra giúp khống chế một phần đám cháy, song bên trong căn hộ vẫn còn nhiều khói và nhiệt.

Nhận thấy cư dân tham gia cứu người nhưng không có trang bị bảo hộ, ông Đại cởi chiếc áo thun đang mặc, nhúng nước rồi đưa cho một người để che mũi, miệng khi tiếp cận đám cháy. “Không có mặt nạ phòng độc, chỉ còn cách làm thô sơ nhất để hạn chế ngạt khói. Tôi liên tục nhắc mọi người cúi thấp người, bảo đảm an toàn cho bản thân”, ông nói.

Ông Nguyễn Tứ Quốc Đại, Trưởng ban quản lý chung cư Ehome S, kể lại thời khắc xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lần tiếp cận đầu tiên, lực lượng tại chỗ cứu được một cháu nhỏ. Khi có thêm mặt nạ phòng độc, ông Đại tiếp tục chỉ đạo lực lượng vào trong, phát hiện thêm một cháu bé khác và nhanh chóng đưa ra ngoài.

Ba nạn nhân được đưa xuống tầng trệt trong tình trạng nguy kịch. Khi xe cấp cứu chưa kịp tới, ông Đại kêu gọi cư dân hỗ trợ phương tiện đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Sau khi hỗ trợ đưa người bị nạn rời hiện trường, ông Đại quay trở lại tầng 5, tiếp tục chỉ đạo dập lửa và tổ chức tìm kiếm do có thông tin trong căn hộ có 4 người. Tuy nhiên, qua rà soát, không phát hiện thêm nạn nhân nào. Đám cháy lúc này đã được cô lập, không còn nguy cơ lan rộng.

Theo ông Đại, ngọn lửa chủ yếu bốc ra khu vực ban công do tác động của gió, trong khi hệ thống chữa cháy tự động đã phần nào phát huy hiệu quả. “Đội kỹ thuật, an ninh và cư dân phối hợp rất bình tĩnh, nhịp nhàng. Tôi rất ghi nhận tinh thần hỗ trợ của bà con trong tòa nhà”, ông nói.

Ông Đại cho biết, công tác phòng cháy chữa cháy tại chung cư được thực hiện định kỳ với các đợt tập huấn hàng tháng, kiểm tra hệ thống liên động 3 tháng/lần và bảo trì, vệ sinh đầu báo cháy 2 lần/năm.

Sau vụ việc, những hành động nhanh trí, bình tĩnh của ông Đại, lực lượng PCCC cơ sở và nhiều cư dân đã được chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương. Với họ, đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cuộc chạy đua sinh tử trong đêm để giành giật sự sống cho những người mắc kẹt giữa biển lửa.