Nổ bình gas, ghe bị thiêu rụi trên sông ở Tây Ninh

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tây Ninh, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ cháy ghe xảy ra trên sông Cần Giuộc.

Hiện trường cháy ghe trên sông Cần Giuộc (Ảnh: N.T.).

Khoảng 14h30 cùng ngày, chiếc ghe đang chạy trên sông Cần Giuộc, đoạn tiếp giáp giữa xã Cần Giuộc và xã Tân Lập, bất ngờ bốc cháy. Lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên ghe có 3 người. Phát hiện cháy, các nạn nhân đã nhảy xuống sông thoát thân, trong đó một người bị bỏng khoảng 15% cơ thể. Nạn nhân là anh L.N.T.H. (32 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc), được người dân đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cần Giuộc cấp cứu.

Vụ cháy khiến chiếc ghe bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là do nổ bình gas trên phương tiện. Chủ ghe được xác định là ông Nguyễn Văn Tài, quê tỉnh Vĩnh Long.