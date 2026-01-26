Cháy cửa hàng giày dép ở TPHCM: 4 căn nhà bị thiêu rụi

Ngày 26/1, UBND phường Bình Đông đã có báo cáo nhanh về vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh giày dép nằm trong chợ Nhị Thiên Đường.

Theo báo cáo, khoảng hơn 1h cùng ngày, Công an phường Bình Đông nhận được tin báo cháy tại các sạp hàng kinh doanh giày dép bên trong khu vực chợ.

4 căn nhà bị ảnh hưởng sau vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngay sau đó, Công an phường Bình Đông phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 8 (PC07, Công an TPHCM) điều động 84 cán bộ, chiến sĩ cùng 14 xe chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn qua lối thoát hiểm khẩn cấp phía sau các căn nhà.

Đến khoảng 2h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát để ngăn ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm 4 căn nhà bị ảnh hưởng. Phía dưới các căn nhà chủ yếu được sử dụng để kinh doanh, buôn bán.

Cảnh sát phun nước vào trong đám cháy để dập lửa (Ảnh: Bích Hiền).

Sau sự việc, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đông đã trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng. Mỗi hộ được trao 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng và hỗ trợ thêm 5 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, đám cháy bùng phát tại cửa hàng kinh doanh giày dép trên đường Hoàng Minh Đạo, nằm trong chợ Nhị Thiên Đường. Người dân phát hiện cháy và tìm cách dập lửa nhưng không thành. Do gặp nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực gian hàng.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Bình Đông cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê.