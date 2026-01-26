Cháy cửa hàng giày dép trong khu chợ ở TPHCM

Ngày 26/1, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cửa hàng giày dép ở phường Bình Đông.

Hơn 1h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại cửa hàng kinh doanh giày dép trên đường Hoàng Minh Đạo, nằm trong chợ Nhị Thiên Đường. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Gặp vật liệu dễ cháy ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm gian hàng.

Cảnh sát tiếp cận, dập lửa tại cửa hàng giày dép ở phường Bình Đông (Ảnh: Bích Hiền).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động lực lượng, phương tiện từ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 8, 1 nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan sang các hộ kinh doanh khác.

Tại hiện trường, cảnh sát nhanh chóng tiếp cận di dời nhiều phương tiện, triển khai dập lửa từ nhiều hướng. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Bình Đông cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.