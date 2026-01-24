Điều tra vụ cháy căn hộ chung cư ở TPHCM lúc rạng sáng

Ngày 24/1, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn hộ chung cư ở phường Long Trường.

Hơn 3h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại căn hộ ở tầng 5 của chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Long Trường.

Phát hiện đám cháy, nhiều người dân hô hoán, tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm căn hộ.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (PC07, Công an TPHCM) đã điều động lực lượng cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, triển khai công tác cứu nạn. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Căn hộ chung cư ở phường Long Trường bốc cháy ngùn ngụt sáng 24/1 (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ cháy khiến 3 người sinh sống trong căn hộ gồm N.T.L. (SN 1994), L.T.N. (SN 2020) và L.N.L.Đ. (SN 2017) bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các nạn nhân được chẩn đoán suy hô hấp do ngạt khói và bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) khuyến cáo người dân sinh sống tại các chung cư, nhà cao tầng cần nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là thời điểm cuối năm.

Các hộ dân cần chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh hoạt trong căn hộ; không che chắn, cản trở lối thoát nạn; tắt các thiết bị điện khi không cần thiết; đồng thời trang bị kỹ năng thoát hiểm, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.