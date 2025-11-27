Hơn 41.000 lượt người dân ở TPHCM ủng hộ đồng bào miền Trung

Sáng 27/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cùng các phó chủ tịch và các đại biểu.

Hơn 41.000 lượt người dân ở TPHCM đã tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tính đến nay, Ban vận động cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận gần 42.000 lượt ủng hộ với số tiền hơn 282 tỷ đồng. Thành phố cũng tiếp nhận 29.000 túi thuốc gia đình, 3.810 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị hơn 372,6 tỷ đồng.

Hiện tại, gần 191 tỷ đồng đã được phân phối hỗ trợ các tỉnh khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã dẫn đầu các đoàn công tác đi hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng do bão lũ.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Trương Thị Bích Hạnh thông tin về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Trương Thị Bích Hạnh cũng thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày kể từ ngày 19/11 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương.

Số lượng đại biểu dự kiến là 880 người (gồm 500 đại biểu chính thức và 380 khách mời).

TS Lương Bạch Vân, đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, góp ý tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Ngày 28/11, các đại biểu chính thức của Đại hội sẽ dự lễ dâng hương, dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ của các khu vực; khai mạc triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Công viên Lam Sơn và tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện “công trình vườn cây đại đoàn kết”.