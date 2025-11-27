Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ 6 người Việt nổ súng trốn khỏi tòa ở Campuchia

Chiều 27/11, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi về vụ nhóm phạm nhân, trong đó có người Việt, nổ súng để tẩu thoát ngay khi được đưa đến toà án tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 18/11 vừa qua, Campuchia đã bắt giữ 6 người Việt Nam bỏ trốn tại tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm nghi phạm nổ súng tẩu thoát khỏi tòa án tỉnh Svay Rieng, Campuchia (Ảnh: KHMER TIMES).

Theo bà Hằng, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã có chỉ đạo ngay và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đang xác minh thông tin với cơ quan chức năng của Campuchia, sẽ tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Tại họp báo, báo chí cũng đặt câu hỏi liên quan đến thông tin ngày 24/11, một công dân Hàn Quốc được phát hiện tử vong trong một chiếc túi lớn tại TPHCM, đồng thời cho biết phía công an Việt Nam đã bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho hay các cơ quan chức năng Việt Nam đã thông báo đến cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc tại Việt Nam về vụ việc này.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang tiến hành điều tra để làm rõ, theo lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.