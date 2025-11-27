Quốc vương Brunei sắp thăm Việt Nam

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/2/1992 và nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Brunei Darussalam tới Việt Nam vào tháng 3/2019.

Nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Brunei (tháng 2/2023), hai bên đã ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei gặp nhau tại Hàn Quốc ngày 31/10 (Ảnh: TTXVN).

Về hợp tác kinh tế, thương mại, Brunei Darussalam là thị trường nhỏ đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 671,4 triệu USD, tăng 165% so với năm 2023.

Việt Nam xuất khẩu sang Brunei chủ yếu là thủy sản và gạo, nhập khẩu chủ yếu là dầu thô và hoá chất. Cà phê, nước hoa quả, hoa quả sấy khô đang dần thâm nhập thị trường Brunei.

Về đầu tư, Brunei đứng thứ 28 trong danh sách các nước đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký gần 1 tỷ USD, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Hợp tác quốc phòng - an ninh được tăng cường trong khuôn khổ song phương và ASEAN. Hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương, trong đó trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, trao đổi thông tin và phối hợp trong tìm kiếm cứu nạn.

Hợp tác biển là một trong những trụ cột chính để triển khai nội hàm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei.

Theo đó, hai bên thúc đẩy hợp tác biển và đại dương, trong đó có các hoạt động như triển khai hiệu quả đường dây nóng về hỗ trợ các hoạt động nghề cá, triển khai liên doanh khai thác, mở rộng hợp tác nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, đối phó với các thách thức an ninh trên biển.

Về hợp tác nông nghiệp, hai bên đã ký MOU về hợp tác nông nghiệp và thủy sản năm 2013 và tiến hành dự án thí điểm trồng lúa nước tại Brunei nhằm hỗ trợ nước này bảo đảm an ninh lương thực.

Về hợp tác năng lượng, hai bên hợp tác tốt trong lĩnh vực dầu khí. Thông qua chi nhánh được thành lập năm 2020, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí đã và đang đẩy mạnh phát triển thị trường bằng việc cung cấp thêm giàn khoan, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng các công trình trên bờ và ngoài khơi... tại Brunei.

Hợp tác giáo dục được duy trì, phần lớn vẫn thông qua các khuôn khổ đa phương và hoạt động song phương giữa các cơ sở giáo dục đào tạo hai nước, nổi bật là giữa Trường Đại học Brunei (UBD) và Trường Đại học FPT trong đào tạo tiếng Anh.

Năm 2022, Trường UBD đã thành lập Khoa Tiếng Việt và Việt Nam học để dạy tiếng Việt cho sinh viên Brunei.

Trong hợp tác đa phương, Việt Nam và Brunei phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên hợp quốc. Hai bên cũng ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.