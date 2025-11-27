Gia Lai kêu gọi 39.000 ngư dân tránh trú bão Koto

Ngày 27/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm rõ vị trí, hướng di chuyển, tránh đi vào vùng nguy hiểm; đồng thời rà soát, kiểm đếm số lượng phương tiện trên biển để chủ động phòng tránh bão Koto (bão số 15).

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương đã thông báo, kêu gọi khoảng 5.450 tàu với hơn 39.138 ngư dân hoạt động trên các vùng biển biết để tránh trú, neo đậu tại các bến và hoạt động gần bờ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kêu gọi tàu thuyền ngư dân vào nơi trú tránh bão Koto (Ảnh: Công Cường).

Đến nay, trên Biển Đông còn 253 tàu với 1.574 ngư dân đang hoạt động trên biển. Các tàu này cũng đã nhận được thông báo của lực lượng chức năng và đang đi về nơi trú ẩn an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 15, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi; tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão.

Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Theo Bộ đội Biên phòng Gia Lai, đơn vị duy trì triển khai 25 tổ/238 cán bộ, chiến sĩ giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, kết nối 24/24h để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Chiều 27/11, người dân thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai vẫn di chuyển bằng thuyền để đi nhận hàng cứu trợ (Ảnh: Doãn Công).

Để chủ động ứng phó với bão trong bối cảnh tỉnh đang khắc phục hậu quả của bão số 13 và mưa, lũ lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu giám đốc các sở, ngành; thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 15.

Ông Tuấn yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.