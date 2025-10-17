Chia tay mái nhà cũ, người dân nhường đất cho dự án nối khu Nam TPHCM

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái, với tổng mức đầu tư hơn 3.724 tỷ đồng, đang được TPHCM khẩn trương triển khai, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào quý IV/2027. Đây là công trình trọng điểm, hứa hẹn giải tỏa áp lực giao thông cho khu Nam và trung tâm thành phố.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư), trong tổng mức đầu tư, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật chiếm 1.392 tỷ đồng, còn chi phí xây dựng là 1.619 tỷ đồng.

Dự án bao gồm hệ thống cầu vượt bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, dài hơn 2,5km, rộng từ 6,5m đến 25,5m. Tuyến đường này sẽ kết nối quận 7 cũ qua quận 1 cũ, vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé, tạo thành một trục giao thông huyết mạch mới.

Theo kế hoạch, việc bàn giao mặt bằng sẽ hoàn tất trong tháng 10/2025, dự án sẽ khởi công vào tháng 11/2025 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào giữa tháng 10 cho thấy, nhiều hộ dân đã chủ động thuê nhân công, máy móc để phá dỡ phần nhà phía trước, lùi sâu trung bình 5-7m nhằm bàn giao đất cho dự án.

Dự án ảnh hưởng đến 147 trường hợp, bao gồm 21 tổ chức và 126 hộ dân, với tổng diện tích thu hồi 8.938m². Trong đó, 12 hộ dân bị giải tỏa toàn bộ. Tổng kinh phí bồi thường ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Cầu đường Nguyễn Khoái được kỳ vọng sẽ là trục kết nối quan trọng giữa khu Nam và trung tâm TPHCM, giúp "chia lửa" cho cầu Kênh Tẻ, vốn thường xuyên ùn tắc giao thông.

Bà Nguyễn Thị Phượng, một người dân sinh sống tại khu vực từ nhỏ, chia sẻ: “Nhà tôi lùi vào khoảng 5m. Khi nhận được tiền bồi thường, gia đình tôi khẩn trương thu dọn, bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai, góp phần làm cho đường sá thông thoáng, việc đi lại của bà con cũng thuận tiện hơn".

Phần lớn các hộ dân đã nhận tiền bồi thường và đang tích cực bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn tất trong hai tháng tới.

Sau khi thu hồi đất, một số căn nhà đã được chủ hộ sửa chữa, ổn định nơi ở và tiếp tục kinh doanh.

Ông Mai Văn Thanh (50 tuổi) chia sẻ: “Gia đình tôi đã bàn giao gần 20m² đất, thuê 4 thợ đến đập tường, xây lại nhà. Khi giao mặt bằng, chỉ mong dự án sớm hoàn thành, con đường khang trang hơn, giúp người dân khu Nam có thêm hướng đi thuận tiện vào trung tâm”.

Khi hoàn thành, cầu đường Nguyễn Khoái sẽ tạo nên trục giao thông mới từ khu Nam vào trung tâm TPHCM, cho phép phương tiện di chuyển liên thông từ khu Nam Sài Gòn về trung tâm TPHCM bằng cầu cạn, kết nối hoàn chỉnh với đường Võ Văn Kiệt.

Ban Giao thông TPHCM khẳng định, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu Nam, mở ra không gian phát triển mới cho TPHCM, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn khu vực.

Phối cảnh cầu đường Nguyễn Khoái (Ảnh: Ban Giao thông TPHCM)