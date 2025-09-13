Loạt trụ điện chưa di dời ở dự án 1.000 tỷ mở rộng đường nội đô TPHCM

Dự án mở rộng đường Chu Văn An kéo dài từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh (quận Bình Thạnh cũ) được khởi công ngày 27/2.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô chiều dài 600m, chiều rộng 23m. Tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nói đoạn mở rộng đường Chu Văn An tuy không dài, nhưng có ý nghĩa rất lớn bởi ngoài việc hạn chế ùn tắc, hệ thống thoát nước xây dựng tại đây sẽ giảm ngập, chỉnh trang đô thị cho khu vực (Ảnh: Nam Anh).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí những ngày đầu tháng 9, trên công trường dự án, công nhân, thiết bị máy móc được tăng cường để dự án hoàn thành vào tháng 11/2025.

Tuy nhiên, hàng trăm cột điện án ngữ giữa đường kèm theo dây điện chằng chịt, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Theo đó, công ty điện lực Gia Định là đơn vị trực thuộc EVNHCMC đã được giao phối hợp di dời, tái lập lưới điện. Hiện nay, các đơn vị đã có văn bản đề xuất để nhanh chóng đồng bộ hạ tầng điện với tiến độ dự án.

Tổng diện tích thu hồi đất để làm dự án hơn 14.000m2 với số trường hợp giải tỏa là 166 hộ. Nhiều nhà dân đã lùi sâu vào trong để trả mặt bằng phục vụ cho dự án.

"Tôi sống ở đây từ nhỏ, bà con đều rất vui mừng khi dự án tăng tốc thi công. Tuy nhiên, việc di dời trụ điện còn chậm, rất mong các cơ quan kết hợp để đường sá được lưu thông", ông Nam (60 tuổi) chia sẻ.

Nhiều nhà dân ven đường cũng đang cải tạo, sửa chữa, đồng bộ với dự án khi hoàn thành.

Hệ thống cống thoát nước hai bên đường đang được lắp đặt, khối lượng đạt khoảng 90%.

Sau khi hoàn tất hạ tầng thoát nước, các hạng mục tiếp theo gồm xử lý nền đường, trải đá mi và hoàn thiện vỉa hè đang được thực hiện.

Ngoài việc mở rộng mặt đường lên 23m, công trình còn cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hướng đến chỉnh trang tổng thể đô thị.

"Chiều nào tôi cũng đi dạo xung quanh để nhìn tuyến đường được mở rộng. Đường sá thênh thang, bà con đi lại thuận tiện, buôn bán cũng dễ dàng hơn". Ông Hoàng Thống chia sẻ.

Hiện tại, dự án còn vướng một số mặt bằng chưa di dời, bàn giao. Sau khi các hộ dân bàn giao xong mặt bằng, Ban Quản lý dự án sẽ thi công phần cống còn lại nối thông hệ thống thoát nước toàn dự án và hệ thống thoát nước chung khu vực.

Dự kiến tháng 11 tới, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Là khu vực gần với trung tâm và lối ra cửa ngõ TPHCM, quận Bình Thạnh cũ có vị trí quan trọng với đường giao thông dày đặc, có lượng lớn xe đi lại mỗi ngày. Do đó, mở rộng, nâng cấp tuyến đường Chu Văn An có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, giải quyết vấn đề thoát nước tại khu vực, đáp ứng được nhu cầu đi lại ổn định cuộc sống an sinh cho người dân, cũng như phát triển cảnh quan, hạ tầng đô thị.