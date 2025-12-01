Vì sao chưa thể mở rộng đối tượng cảnh vệ với chuyên gia, nhà khoa học?

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự vừa được Bộ Tư pháp công bố, có đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng phạm vi bảo vệ, cảnh vệ đối với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư chiến lược có đóng góp hoặc tham gia trực tiếp các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, trung tâm dữ liệu lớn (data center), vườn ươm khoa học, trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TPHCM.

Việc này nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho những đối tượng có tầm ảnh hưởng chiến lược đối với phát triển kinh tế - khoa học - công nghệ quốc gia, kể cả những người mang quốc tịch nước ngoài đang làm việc hoặc hợp tác tại Việt Nam; các trung tâm dữ liệu, hạ tầng công nghệ số trọng yếu, kể cả thuộc khu vực tư nhân nhưng có liên quan đến hệ thống tài chính, ngân hàng, năng lượng, an ninh mạng quốc gia.

Lực lượng cảnh vệ trình diễn nghiệp vụ tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội mới đây (Ảnh: Phi Hùng).

Giải đáp điều này, cơ quan soạn thảo cho rằng quy định mở rộng phạm vi cảnh vệ như ý kiến trên là quá rộng.

Đối tượng bảo vệ của lực lượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, nay là Quy định số 368/2025 của Bộ Chính trị về danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, các trung tâm, khu công nghệ đang được bảo vệ theo các quy định tại Luật Cảnh sát cơ động, Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Nghị định 126/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư đang được bảo vệ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, sẽ cụ thể hóa vào luật chuyên ngành sau khi nghị quyết đối với các nhà khoa học, chuyên gia của Bộ Chính trị được thông qua.

“Trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh, quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại cần mở rộng đối tượng bảo vệ, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Luật Cảnh vệ”, cơ quan soạn thảo cho hay.

10 luật được sửa đổi tại dự án luật nêu trên gồm: Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.