Nga đáp trả cảnh báo cứng rắn của NATO

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

“Những phát biểu này là bước đi vô cùng vô trách nhiệm, cho thấy liên minh sẵn sàng tiếp tục leo thang căng thẳng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 1/12, đề cập đến tuyên bố gây tranh cãi của Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO.

"Chúng tôi nhận thấy ý định nhằm cố ý phá hoại những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Những người đưa ra những tuyên bố như vậy nên nhận thức được những rủi ro và hậu quả có thể xảy ra, kể cả đối với chính các thành viên liên minh", bà Zakharova nói.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO nói với Financial Times trong một cuộc phỏng vấn rằng, các quốc gia thành viên NATO đang cân nhắc những lựa chọn để đối phó với “cuộc chiến phối hợp” của Nga.

“Chúng tôi đang nghiên cứu mọi thứ… trở nên quyết đoán hơn hoặc chủ động, thay vì phản ứng bị động, là điều chúng tôi đang cân nhắc", ông Dragone nói.

Ông nói thêm rằng một “cuộc tấn công phủ đầu” có thể được coi là một “hành động phòng thủ”, dù điều đó “cách xa so với cách tư duy và hành vi bình thường của chúng tôi".

Nga nhiều lần phủ nhận họ có kế hoạch tấn công NATO, nhấn mạnh Moscow không đạt được bất cứ lợi ích gì khi làm như vậy. Nga cho rằng đây chỉ là cái cớ để các nước phương Tây biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự, thay vì các chương trình xã hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định những cáo buộc cho rằng Moscow có ý định tấn công các nước châu Âu và các quốc gia thành viên NATO hoàn toàn là bịa đặt và vô lý. Ông Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia NATO trừ khi Nga bị tấn công trước.

Nga nhiều lần cáo buộc NATO và EU gây bất ổn ở châu Âu thông qua việc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng và phớt lờ các đề xuất của Nga về một kiến ​​trúc an ninh lục địa chung, điều mà Moscow cho rằng có thể ngăn chặn cuộc đối đầu hiện nay về vấn đề Ukraine.

Moscow coi việc NATO liên tục mở rộng về phía Đông và các chính sách đối đầu của phương Tây là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine và cuộc khủng hoảng an ninh hiện nay của châu Âu.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi tham vọng trở thành thành viên của NATO và chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh vào mùa thu năm 2022 sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh của nước này. Mặc dù NATO khẳng định tương lai của Ukraine chắc chắn ở trong liên minh, song không đưa ra mốc thời gian cụ thể nào.

Nga cũng chỉ trích việc Mỹ và các nước phương Tây áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt để gây áp lực lên Moscow. Các biện pháp này nhắm vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, tài chính, quốc phòng và công nghệ.

Đại sứ Nga tại Bỉ Denis Gonchar tuần trước cáo buộc các thành viên NATO đang thúc đẩy “quá trình quân sự hóa tràn lan” ở châu Âu dưới chiêu bài răn đe các kế hoạch “không tồn tại” của Nga nhằm tấn công họ.